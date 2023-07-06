Соцсеть Цукерберга Threads не даст просто так удалить аккаунт: придется потерять Instagram

Соцсети Threads и Instagram связаны друг с другом, что упрощает регистрацию, но мешает пользователю удалить данные, если ему вдруг не понравится "аналог Twitter".

Социальная сеть Threads, запущенная директором Meta Марком Цукербергом, не даст пользователю удалить аккаунт без потери основной учетной записи в Instagram. Подробности выяснил сайт Tech Crunch.

В "Дополнительной политике конфиденциальности" компания Мета, принадлежащая Цукербергу, объясняет: "Вы можете деактивировать свой профиль Threads в любое время, но ваш профиль Threads может быть удален только путем удаления вашей учетной записи Instagram".

Все дело в том, что профиль Threads является частью учетной записи пользователя в Instagram. По сути, у вас нет необходимости в отдельной регистрации в Threads, ведь она привязана к Instagram. Похожий метод когда-то использовал Google, когда при удалении из любого сервиса компании пользователь терял доступ ко всем другим продуктам поисковика. Однако со временем и после многолетних жалоб Google отказался от подобной практики и теперь можно иметь учетную запись Gmail, но не быть зарегистрированным в YouTube, например.

По словам соучредителя и исполнительного директора Марка Цукерберга, Threads, конкурент Meta в Twitter, привлекает пользователей с поразительной скоростью, собирая 10 миллионов регистраций всего за семь часов. Кстати, благодаря такой интеграции сервисов Threads может стать одной из самых мощных соцсетей в мире, ведь Instagram — популярная платформа для обмена фотографиями с более чем 2 миллиардами пользователей, которые автоматически получили доступ к Threads.

Марк Цукерберг уже заявил, что его "новый Twitter" насчитывает 10 миллионов активных пользователей буквально через несколько часов после старта работы соцсети. Ряд брендов, в том числе Netflix, Amazon, NFL, Pepsi, также уже проявили активность в Threads, однако многие крупные компании — Google, Apple, Goldman Sachs, Morgan Stanley и Disney — пока еще ничего не публиковали в Threads, хотя имеют учетные записи Instagram.

Ранее Фокус писал, что Марк Цукерберг минувшей ночью запустил "убийцу Twitter". Соцсеть Цукерберга Threads уже привлекла более 10 млн человек и звезд шоу-бизнеса.