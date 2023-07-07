Рейтинг лучших ТВ-приставок в Украине: зачем они нужны и как выбрать (фото, видео)

Компактные и недорогие медиаплееры значительно апгрейдят обычные телевизоры, открывая доступ к Интернету и множеству полезных функций, как у SmartTV. —

В последнее время становятся все популярнее приставки-медиаплееры для телевизоров, которые являются альтернативой дорогостоящим SmartTV. Фокус выяснил, что это такое, и подобрал пять лучших моделей в Украине.

Что такое смарт-приставка

Мультимедийные приставки, называемые также смарт боксами и медиаплеерамми, превращают обычный телевизор в "умный", добавляя ему множество полезных функций без необходимости покупать дорогую панель со SmartTV. По сути, это мини-компьютеры, которые подключаются через HDMI-порт, а это значит, что для начала нужно обзавестись телевизором с таким разъемом. Они бывают двух видов box (коробка) и stick (палка), а отличаются размерами и количеством разъемов. Внутри устройства находится специальная плата с видеоадаптером процессором, сетевым модулем, оперативной и постоянной памятью, а также другим оборудованием, которые обеспечивает работу операционной системы: чаще всего — Android, но есть версии под управлением Windows и даже Linux.

Любая смарт-приставка работает как устройство ввода, позволяя телевизору подключаться к интернету, смотреть видео онлайн и в более высоком качестве, запускать различные приложения, например, YouTube, веб-браузер или стриминговые сервисы. Управлять прибором можно с помощью отдельного пульта, похожего на телевизионный. К интернету ТВ приставка подключается при помощи Wi-Fi или сетевого кабеля — все зависит от модели. Некоторые боксы также оснащены USB-разъемом, чтобы пользователь смог подключить флэшку или смартфон и посмотреть на телевизоре свои фотографии, видео или другие поддерживаемые файлы.

Как выбрать лучшую приставку для телевизора

Чтобы медиаплеер подошел к телевизору и увеличил его потенциал, необходимо правильно выбрать модель при покупке. Расскажем вам о главных параметрах, на которые необходимо обратить внимание.

Совместимость

Разъемы/кабели на телевизоре и приставке должны соответствовать, иначе их просто не получится подключить друг к другу. Чаще всего производители используют порт HDMI 2.0, которыми почти все модели оснащают с 2013 года. Если такого нет, то стоит подобрать приставку с RCA ("тюльпаном"). Нужно также учитывать, что некоторые медиаплееры нуждаются в подключении к розетке или кабелю Ethernet. Еще оба устройства должны поддерживать разрешение 4K и функцию HDR, чтобы выводить на экран качественное изображение. Чем больше форматов может воспроизводить приставка — тем лучше, буде обидно, если не получится включить любимый фильм записанный на "флэшку" через компьютер.

Подключение к Интернету

Не все ТВ-приставки имеют доступ ко Всемирной паутине, и этот момент следует обязательно уточнить перед покупкой. Существуют модели, которые подключаются к беспроводным сетям через WiFi, а есть и такие, куда можно воткнуть Ethernet-кабель. Проводное подключение, как правило, быстрее, но не такое удобное. Еще стоит обратить внимание на пропускную способность прибора — чем больше, тем лучше.

Потоковая передача

Сейчас вместо телеканалов люди по всему миру чаще пользуются стриминговыми сервисами, которые транслируют фильмы или сериалы через Интернет. У большинства приставок на Android эта функция есть, вдобавок, они позволят открывать трансляции на YouTube, Twitch и других популярных платформах.

Удобство

Стоит выбирать ТВ-приставку с понятным интерфейсом, простой навигацией и удобным пультом управления. Хорошо, если устройство получится протестировать в магазине перед покупкой и посмотреть, насколько легко найти те или иные функции.

Объем памяти

Некоторые модели медиаплееров для ТВ успешно заменяют собой flash-накопитель, позволяя хранить контент, чтобы в любой момент открыть его на экране. Если такая функция будет вам полезна, то стоит обратить внимание на модели с самым большим хранилищем.

Рейтинг лучших ТВ-приставок в Украине

Фокус изучил рынок приставок и отзывы пользователей, чтобы отобрать пять лучших моделей. Все они продавались в Украине на момент написания материала, согласно сервису Hotline, цены указаны минимальные, стоит учитывать, что некоторые магазины продают устройства дороже, но при этом предоставляют гарантийное обслуживания в случае поломки.

Xiaomi Mi TV Stick 4K — 5 место

Более дешевая и менее мощная приставка бренда. Компактные размеры и способ подключения делают Xiaomi Mi TV Stick 4K похожей на USB-флэшку, но в то же время ограничивают ее функционал. Приставка подходит для потоковой передачи мультимедиа в разрешении 4K, работает на базе популярной ОС Android TV 11 и предлагает удобный интерфейс Google TV и поддерживает много форматов. Модель имеет встроенную батарею, поэтому не требует подключения к розетке во время работы, но ее нужно время от времени заряжать. Цена Xiaomi Mi TV Stick 4K в Украине стартует от 1 722 грн.

Приставка для телевизора Xiaomi Mi TV Stick 4K Фото: Скриншот

Технические характеристики Xiaomi Mi TV Stick 4K:

тип — stick;

размеры — 106,8 x 29,4 x 15,4 мм;

разрешение — 3840x2160 (Ultra HD 4К);

процессор — Quad-core Cortex-A35;

видеопроцессор — Mali-G31 MP2;

операционная система — Android TV 11;

оперативная память — 2 ГБ;

встроенная память — 8 ГБ;

разъемы — HDMI 2.0, Micro-USB;

подключение к Интернету — Wi-Fi 2.4/5.0 ГГц;

сервисы — Youtube, Netflix, Amazon Prime Video;

полезные функции — Bluetooth 5.2, поддержка AV1, HDR; Dolby Atmos.

Google Chromecast HD с Google TV Snow — 4 место

Приставка Chromecast HD от Google вышла на рынок в 2022 году и до сих пор остается хорошим выбором для телевизоров. Модель проста в управлении и запускает огромное количество приложений из магазина Google Play Store. Одной из главных фишек стало наличие фирменного интерфейса Google TV — быстрый, с простой навигацией и приятным дизайном, но есть и существенный недостаток — разрешение ограничено 1080p. В Украине столь функциональный медиаплеер Chromecast HD купить можно довольно дешево — за 1750 грн.

ТВ приставка Chromecast HD с пультом от Google

Технические характеристики Google Chromecast HD

тип — box;

размеры — 162 x 61 x 12,5 мм;

разрешение — 1920x1080 (Full HD);

процессор — Amlogic 805X2;

видеопроцессор — Mali-G31 MP2;

операционная система — Android TV;

оперативная память — 1,5 Гб;

встроенная память — 8 Гб;

разъемы — HDMI, USB Type-C;

подключение к Интернету — Wi-Fi 2.4/5.0 ГГц, Quick Connect, Ethernet (придется докупить отдельно);

сервисы — Google Play, Netflix, Hulu, YouTube;

полезные функции — Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Bluetooth, HDR10, HDR10+.

Xiaomi Mi TV Box S 2nd Gen — 3 место

Mi Box S от Xiaomi стала одной из самых популярных медиаприставок для телевизоров, а в 2023 году компания выпустила модель второго поколения. Она получила современную операционную систему Google TV с удобным интерфейсом, как у SmartTV, который позволяет удобно искать контент и переключать функции. Gen 2 также обладает высокой производительностью и может открывать множество форматов, сохраняя при этом компактные размеры. Цена Xiaomi Mi TV Box S 2nd Gen в Украине начинается от 2500 грн.

ТВ приставка Xiaomi Mi TV Box S 2nd Gen и пульт к ней Фото: Скриншот

Технические характеристики Xiaomi Mi TV Box S 2nd Gen:

тип — box;

размеры — 95,25 x 95,25 x 16,7 мм;

разрешение — 3840 x 2160 (Ultra HD 4K, 60fps);

процессор — Quad-Core Cortex-A55;

видеопроцессор — Mali-G31 MP2;

операционная система — Google TV 11;

оперативная память — 2 ГБ;

встроенная память — 8 ГБ;

разъемы — HDMI 2.1, USB-A 2.0, AV Jack, SPDIF;

подключение к Интернету — WiFi 2.4/5.0 ГГц;

сервисы — YouTube, Netflix, HBO Max, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime;

полезные функции — Bluetooth 5.2, голосовой ввод, HDR10+, Dolby Audio, DTS-HD, Dolby Vision.

Dune HD Magic 4K Plus — 2 место

Компактный корпус с бесшумным пассивным охлаждением скрывает в себе довольно мощное "железо" и множество полезных функций. Среди них стоит выделить встроенный файл-сервер, который значительно ускоряет воспроизведение файлов с внешних накопителей. Для управления разработчики предлагают пульт с аэромышкой и микрофоном, а также фирменное мобильное приложение. Купить Dune HD Magic 4K Plus в Украине можно за 5800 грн.

ТВ приставка Dune HD Magic 4K Plus и пульт к ней Фото: Скриншот

Технические характеристики Dune HD Magic 4K Plus:

тип — box;

размеры — 101 x 101 x 26 мм;

разрешение — 3840x2160 (Ultra HD 4K);

процессор — Amlogic S905X3;

видеопроцессор — Mali-G31;

операционная система — DUNE HD (Linux) и Android 9;

оперативная память — 4 ГБ;

встроенная память — 32 ГБ (есть слот для microSD);

разъемы — HDMI 2.1, USB Type-A 2.0, USB Type-A 3.1 (3.0), композитный, цифровой оптический выход

подключение к Интернету — Wi-Fi 2.4/5.0 ГГц, Ethernet (1 Гбит/с);

сервисы — Android TV, Google Play, YouTube, Netflix;

полезные функции — Bluetooth 4.2, HDR10+, Widevine L1.

Nvidia Shield TV Pro — 1 место

Nvidia представила на рынке медиаприставку премиального класса на базе Android, которая обеспечивает почти любые капризы телезрителей, ее можно назвать лучшей на украинском рынке. Она выделяется высокой производительностью, большой оперативной памятью, возможностью увеличить хранилище, наличием ИИ для масштабирования изображения и стильным пультом с подсветкой. На NVIDIA Shield TV Pro цена в Украине начинается от 8793 грн.

Медиаплеер Nvidia Shield TV Pro Фото: 9to5Google

Технические характеристики Nvidia Shield TV Pro:

тип — box;

размеры — 98 х 159 х 25,93;

разрешение — 3840 x 2160 (4K Ultra HD)

процессор — NVIDIA Tegra X1;

видеопроцессор — NVIDIA 256-core;

операционная система — Android 11 со встроенным Chromecast 4K;

оперативная память — 3 ГБ;

встроенная память — 16 ГБ (можно расширить);

разъемы — HDMI 2.0 х 1, USB Type-A 3.1 х 2;

подключение к Интернету — Wi-Fi 2.4/5.0 ГГц, Ethernet (1 Гбит);

сервисы — YouTube, GeForce Now, Google Play, Netflix, Amazon Prime Video, Freevee, Vudu,

Amazon Music, PLEX;

полезные функции — Google Assistant AirPlay, DLNA, Miracast, Bluetooth 5.0 + LE, Dolby Audio, Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, Dolby Vision HDR, HDR10.

Ранее Фокус представил рейтинг из лучших телевизоров в Украине. Мы отобрали пять новых моделей 2022-2023 годов, рассказали об их преимуществах и недостатках.