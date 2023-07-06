Threads собирает ценные данные: Маск и Дорси уличили соцсеть в слежке за людьми

Владелец Twitter Илон Маск обвиняет новую соцсеть компании Meta в сборе личных персональных данных.

Владелец Twitter Илон Маск и ее бывший глава Джек Дорси обвинили новую социальную сеть Threads в сборе "важных персональных данных", Подробности скандала осветило издание Businees Insider.

Джек Дорси опубликовал в Twitter скриншот с перечнем информации, которую с согласия пользователя будет собирать Threads, и посоветовал пользователям сети ознакомиться с политикой конфиденциальности приложения. Илон Маск поддержал это сообщение. Новая социальная сеть получает доступ к информации о финансах, покупках, местоположении, здоровье и физической активности, о политических взглядах, расовой принадлежности, религиозных и философских убеждениях, беременности, родах, а также биометрические и генетические данные.

Джек Дарси опубликовал перечень персональных данных, которые собирает Threads Фото: Скриншот

Впрочем, пользователи в комментариях напомнили, что Twitter и сам сбирает подобную информацию, а "здоровьем пользователя" интересуются и собирают данные все сервисы, имеющие соответствующие сенсоры. Например, фитнес-браслеты и фитнес-программы, в том числе от Google, Apple, Samsung, Amazfit и им подобные. Кроме того, при установке на смартфон Threads не требует от системы каких-то особых разрешений, а указанный перечень, скорее всего, является предостережением на сбор персональной информации, которую пользователь соцсети может сам опубликовать в своих сообщениях.

Как отмечает Business Insider, Meta, материнская компания Facebook, в последние годы пережила ряд скандалов, связанных с конфиденциальностью, которые привели к крупным штрафам и громким расследованиям. В мае на корпорацию Марка Цукерберга был наложен рекордный штраф в размере 1,3 миллиарда долларов за нарушение конфиденциальности данных. В то время компания заявила, что планирует обжаловать это решение.

Марк Цукерберг в Threads написал, что всего за 7 часов число пользователей соцсети превысило 10 миллионов человек. У новой соцсети от Meta уже есть несколько первых звездных пользователей, в том числе Гордон Рамзи, Шакира, Стивен Бартлетт, Гэри Ви и другие. Так же через Instagram там активировали свои учетные записи ряд брендов, в том числе Netflix, Amazon, NFL и Pepsi.

Ранее Фокус писал, что с новой соцсетью Цукерберга нужно быть осторожнее. Threads не даст просто так удалить аккаунт: придется потерять Instagram