"Адская сковородка": новый украинский комплекс РЭБ подавит любые дроны РФ, даже "Ланцеты"

C-Vog Shield Mega подавляет каналы управления БПЛА Mavic, "Ланцет", Zala, Supercam и практически все FPV, которые россияне используют на войне в Украине.

Предприятие "Антидрон Україна" разработало средство подавления C-Vog Shield Mega, способное дать отпор опасным "Ланцетам" и Zala, которые используют российские военные. Информация об этом появилась на странице производителя в Facebook в четверг, 6 июля.

C-Vog Shield Mega получил неформальное название "адская сковородка". Он подавляет частоты, на которых работают такие беспилотники, как Mavic и практически все FPV (кроме беспилотных летальных аппаратов, работающих на нестандартных частотах). Антидрон-средство покрывает также частоты управления "Ланцет", куб, Zala, Supercam. Однако как отмечает производитель, "адская сковородка" пока неэффективна для барражирующих БПЛА.

Технические характеристики C-Vog Shield Mega:

диапазоны подавления — 0.9/1.2/1.5/2.4/5.8;

мощность — 30/10/25/30/30/25 Вт;

общая мощность — 120 Вт;

емкость аккумулятора — 20 Ач;

время работы — от 2 до 4 часов;

вес — 2.45 кг.

В "антидроновый комплект", который предлагает производитель, входят собственно средство C-Vog Shield Mega, сетевое зарядное устройство, аккумулятор в подсумке, кабель питания (длинна — 1,5 метра), зарядное устройство и герметичный кейс.

В Украине военным предлагают новую защиту от БПЛА противника - антидрон C-Vog Shield Mega В Украине военным предлагают новую защиту от БПЛА противника - антидрон C-Vog Shield Mega В Украине военным предлагают новую защиту от БПЛА противника - антидрон C-Vog Shield Mega В Украине военным предлагают новую защиту от БПЛА противника - антидрон C-Vog Shield Mega В Украине военным предлагают новую защиту от БПЛА противника - антидрон C-Vog Shield Mega

Напомним, 5 июля СМИ писали о том, что в Украине появилось новое оружие против взрывных дронов ВС РФ. Антидроновый прибор блокирует канал управления ударного дрона противника и таким образом выводит его из строя.

Кроме того в начале июля 2023 года стало известно о том, что "Антидрон Украина" разработал новое антидроновое ружье, которое уничтожает опасные БПЛА "Ланцет". Эти российские дроны-камикадзе наносят ВСУ большой ущерб, но теперь воины получат высокотехнологичное средство для борьбы с ними.