Придумывает рассказы и озвучивает фантазии: как работает необычная секс-игрушка с ИИ (фото)

Искусственный интеллект не только озвучит пользователю придуманную эротическую историю, но и одновременно будет управлять "игрушкой для взрослых".

Компания Lovense создала первую секс-игрушку с искусственным интеллектом, которая умеет озвучивать пикантные фантазии. Об этом пишет медиа Techcrunch.

Новинка получила название Advanced Lovense ChatGPT Pleasure Companion. Она запущена в бета-версии в приложении компании для удаленного управления.

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Так выглядит эротическая игрушка с ИИ

"Наш расширенный компаньон теперь позволяет вам придумать историю, которую вы хотите, воплотить любые ваши фантазии или мечты и полностью погрузиться в них", — сказал Дэн Лю, генеральный директор копании.

Как работает эротическая игрушка с ИИ

В мобильном приложении нужно выбрать одну из предложенных тем.

На основе выбранной темы искусственный интеллект создает эротические истории, в которых можно задать определенные параметры, например, выбрать главных героев и физическое место, где развернется эта фантазия.

Игрушка с ИИ может придумывать и озвучивать эротические истории

Искусственный интеллект не только озвучит пользователю придуманную эротическую историю, но и одновременно будет управлять "игрушкой для взрослых".

Напомним, ученые обнаружили неожиданную пользу красного вина для сексуальной жизни. Обзор десятков исследований свидетельствуют о том, что у мужчин, выпивающих пару стаканов красного вина в день, уменьшается риск эректильной дисфункции, тогда как у женщин повышается либидо.

А в марте 2022 года СМИ писали о том, почему секс в космосе важен для колонизаторов Марса. В NASA признали необходимость изучения секса в космосе, так как по утверждению агентства, еще ни один человек не занимался им в условиях низкой гравитации.