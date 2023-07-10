Паспорта, кредитки и пароли: как, где и за сколько хакеры продают украденные данные жертв

Утечка персональной информации — серьезная проблема, и жертвой может стать любой пользователь сети. Злоумышленники могут опустошить банковские счета и даже украсть цифровую личность.

Исследовательская группа проблем конфиденциальности Privacy Affairs проанализировала предложение и цены на персональные данные в даркнете, пишет Daily Mail. Оказалось, что средняя стоимость взломанных учетных записей стоит дешевле похода с партнером в McDonald`s.

По данным, которые выяснили специалисты Privacy Affairs, цена взломанной учетной записи Google составляет всего $60, а взломанная учетная запись HBO Max — всего $2. Средняя стоимость поддельных американских водительских прав составляет $150 долларов, а "накрутить" 1000 поддельных подписчиков в социальных сетях можно от $2 до $5.

В даркнете любой человек способен приобрести данные кредитной карты с балансом до $5000 заплатив всего $110 долларов, а вход в онлайн-банкинг на котором лежит $2000, стоит $60. Почему хакеры сами не используют эти деньги? Из-за анонимности. Банковские операции, в том числе вывод денег с краденых карт, очень рисковое мероприятие и в итоге в дверь рано или поздно постучится полиция. Так что проще продать эти данные тому, кто не боится рисковать.

Кстати, клонированные карты Visa, American Express и Mastercard с PIN-кодом стоят всего $20, их покупают "ословоды" — люди, нанимающие простачков ("ослов"), которые за небольшую плату примут на свой адрес товар из онлайн-магазина и перешлют его мошеннику. Конечно, рано или поздно "осликов" тоже ждет визит полиции.

50 взломанных учетных записей PayPal продаются за $120, а данные учетной записи PayPal с минимальным балансом в $1000 долларов стоят всего $10 долларов. Разница, опять же, из-за уровня рисков. Взломанные аккаунты PayPal без денег стоят дороже, потому что через них можно крутить "серые схемы", а вот аккаунт с чужими деньгами стоит дешевле из-за более высоких рисков встречи с киберполицией.

Более серьезная публика может рискнуть и приобрести цифровые копии или даже готовые паспорта и водительские удостоверения. Скан прав на вождение в Нью-Йорке стоит $60, а в Миннесоте — $22. Физическая копия удостоверения водителя составляет $150.

Краткий перечень стоимости личной информации в даркнете Фото: Daily Mail

В даркнете даже продаются физические поддельные паспорта Европейского Союза — они оцениваются в $3000, а мальтийский паспорт — $4000 долларов. Поддельная грин-карта стоит $450.

Те, кто не любит особо рисковать, но предпочитает сэкономить на онлай-подписке, могут получить нелегальную годовую подписку на Netflix за $20, а взломанные учетные записи Disney + и Hulu стоят $3. В даркнете хакеры активно приобретают у коллег и премиальное вредоносное ПО. Оно стоит в среднем $4500 за 1000 установок. Вредоносное ПО, предназначенное для устройств с ОС Android, обойдется в $650 за 1000 установок.

Даркнет (темная паутина) — это печально известная "скрытая" сторона интернета, где размещаются веб-сайты, которые нельзя найти в Google и к которым можно получить доступ только через специальные браузеры, говорят эксперты Privacy Affairs. Личности и местонахождение пользователей даркнета остаются анонимными и не могут быть отслежены из-за многоуровневых систем шифрования, что делает даркнет рассадником для преступников.

Эксперты Privacy Affairs рекомендуют ставить на свои учетные записи надежные пароли и двухфакторную аутентификацию. Так же можно проверять свои аккаунты на утечку данных. Для этого существуют такие веб-сайты, как HaveIBeenPwned и CyberNews Checker, которые позволяют вам ввести свой адрес электронной почты, чтобы узнать, оказался ли он в руках у хакеров. Если утечка произошла, то нужно срочно сменить пароль.

Ранее Фокус сообщал, что СБУ задержала хакеров, опустошивших счета украинцев. Силовики задержали 12 подозреваемых, которые, предположительно, совершали преступления в сговоре с работниками банков.