Российские хакеры массово взламывают украинцев: Госспецсвязи раскрыла, как уберечься
Кибепреступники из группы APT28 используют хитрую схему, чтобы узнавать email и пароли жертв.
Российские хакеры из группировки APT28 пытались похитить электронные данные украинцев, организовав фишинговую атаку. Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в своем телеграм-канале в понедельник, 10 июля.
Хакеры рассылают украинцам HTML-файлы, которые внешне похожи на интерфейсы электронных почтовых ящиков UKR.NET. Когда человек вводит в поле свои личные данные (уникальный электронный адрес и пароль), хакеры считывают их с помощью устройств Ubiquiti (EdgeOS).
Киберспециалисты отдельно подчеркнули тот факт, что один из фишинговых файлов содержал электронный адрес объекта атаки. Он принадлежит посольству Исламской Республики Иран в Тиране (Албания).
Отметим, что кибепреступников из группы APT28 (они также фигурируют под именами Pawn Storm, Fancy Bear, BlueDelta) связывают с российскими спецслужбами.
Как защититься от фишинговых атак хакеров
В СтратКоме украинцам советуют предпринять такие меры защиты, чтобы не стать жертвами хакеров:
- не открывать электронные письма с незнакомых или подозрительных адресов;
- не кликать на подозрительные файлы, приложенные к письму;
- не переходить по ссылкам, указанным в самом электронном письме или в сообщениях, которые могут прийти от злоумышленников в мессенджеры;
- если вредоносное письмо пришло на рабочий адрес электронной почты, нужно сообщить об этом соответствующее подразделение кибербезопасности и, по возможности, предоставить информацию Команде реагирования на киберинциденты.
Ранне зарубежные медиа писали о том, как, где и за сколько хакеры продают украденные данные жертв. Утечка персональной информации – серьезная проблема, и жертвой можете стать любой пользователь сети. Злоумышленники могут опустошить банковские счета и даже украсть цифровую личность.
Напомним, 6 июля хакеры из группы "Солнцепек" заявили о том, что сорвали мобилизацию в Украине. Они якобы взломала государственную систему, где хранились данные всех военнообязанных украинцев. Однако Госспецсвязи опровергло эту информацию.