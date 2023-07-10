Инженеры создают "независимый" интернет для военных: будет работать в любой точке мира

Армейский проект DEUCSI должен объединить коммерческие спутники и наземные станции для сверхбыстрой передачи информации между подразделениями на поле боя.

Три ведущие оборонные компании США (RTX, L3Harris и Northrop Grumman) собираются внедрить в американской армии "независимый интернет", который обеспечат военным связь в любой точке мира, пишет Military Aerospace Electronics. Инженеры этих компаний хотят соединить в единую интернет-сеть спутники и наземные базовые станции для бесшовной передачи сигнала.

Над проектом DEUCSI изначально работали L3Harris и Northrop Grumman, которые являются основными поставщиками оборудования и техники для Пентагона. Но их усилия по созданию новой сети поддержат и специалисты компании RTX (Raytheon), чтобы помочь найти новые способы быстрой передачи информации между сухопутными, морскими и воздушными силами. Это очень важно для быстрого принятия решений на поле боя и осведомленности о ситуации в каждом подразделении.

Армия США уже выделила на $36,1 млн компании RTX (Raytheon), L3 Harris получила контракт на $80,8 миллионов, а Northrop Grumman выиграла контракт на $80,3 миллиона. Деньги пойдут на разработку в рамках программы DEUCSI — "независимой от пути связи", потому что военные смогут надежно связываться с любой точкой мира без явного указания, какие узлы сети связи использовать.

По словам официальных лиц ВВС, такая система связи становится возможной благодаря развитию коммерческого сегмента космической отрасли. Несколько частных компаний планируют создать интернет-созвездия, состоящие из сотен и тысяч коммерческих спутников, каждая из них обещает выход во Всемирную паутину из любой точки мира.

Сам проект состоит из трех этапов: установить связь между несколькими объектами ВВС с использованием коммерческих демонстрационных спутников и терминалов; расширять возможности подключения к активам ВВС за счет распространения пользовательских терминалов на несколько мест и типов транспортных средств; и провести специальные эксперименты по запросу связи между военными подразделениями.

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