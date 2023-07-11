Новый дрон-камикадзе с ИИ поразит цель на расстоянии в 100 км: обходится даже без GPS

Разработчики предлагают военным использовать барражирующий боеприпас как для нанесения ударов, так и для разведки с воздуха.

Специалисты индийского технологического института в Канпуре разработал беспилотник-камикадзе, который может уничтожать бронетехнику на расстоянии до 100 км, сообщает India Today. Дрон способен нести целых шесть килограммов взрывчатки или другой полезной нагрузки в виде камер наблюдения или датчиков, которые помогут в разведке.

По словам ученых, их БПЛА собственной разработки также способны нейтрализовать вражеские цели даже при отсутствии поддержки глобального позиционирования (GPS). Говоря о разработке беспилотника, Субраманиам Садрала, доцент аэрокосмического факультета ИИТ Канпура, сказал, что их дроны оснащены системами РЭБ, которые позволяют избежать идентификации с помощью радаров.

Работа над новыми дронами-камикадзе началась еще в прошлом году в рамках проекта Лаборатории молодых ученых DRDO (DYSL-CT). На следующем этапе прототипы беспилотников пройдут испытания по уничтожению конкретных боевых.

С технической точки зрения аппарат индийских инженеров имеет длину два метра и складную конструкцию с неподвижным крылом. Он также может быть оснащен камерами и инфракрасными датчиками, а запускать его будут с помощью катапульты или гранатомета. Автономность барражирующего боеприпаса, оснащенного аккумуляторами, составляет 40 минут, а максимальная высота полета — 4,5 км.

Отличительной чертой дрона является использование системы на основе искусственного интеллекта, что подразумевает "умный" выбор направления удара без использования координат, а лишь на основе специальных алгоритмов.

Как уверяют разработчики, дрон можно будет использовать и для разведки, поскольку модульная система подразумевает установку на него различных датчиков и камер, которые передадут полученное изображение прямо оператору на планшет в режиме реального времени и в любую погоду. Дрон способен проводить свои операции в условиях плохой видимости и неблагоприятных погодных условиях.

В данный момент индийские конструкторы очень надеются на интерес со стороны военных, которые должны поддержать финансово инженеров института. Только тогда можно рассчитывать, что новый беспилотник появится в индийской армии в ближайшее время.

Ранее Фокус сообщал, что украинские военные получили мощный антидроновый комплекс AUDS. Он может подавлять большое количество БПЛА на расстоянии до 10 км.