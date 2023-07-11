Китай активно развивает "Общий ИИ": хотят сделать нейросеть, которая сравнится с человеком

Китайские ученые за последние несколько лет провели рекордное количество исследований на эту тему, стремясь сделать страну лидером в области ИИ.

По данным аналитического Центра безопасности и новых технологий (CSET) китайские исследователи опубликовали 850 статей, касающихся общего искусственного интеллекта (AGI) в период с 2018 по 2022 год, сообщает The Register. Это, по мнению аналитиков, четко указывает на то, что Пекин стремится создать "мыслящую нейросеть", которая по своим возможностям сравнится с людьми.

На сегодня в сфере искусственного интеллекта существуют три градации уровней его развития:

Узкий или слабый искусственный интеллект (УИИ) — это современный вид ИИ, который специализируется на одной или нескольких конкретных задачах, например, распознавании лиц, переводе текстов или генерации изображений. УИИ не может самостоятельно обучаться и требует от людей постоянной информационной "подпитки".

Общий или сильный искусственный интеллект (ОИИ) — это вид ИИ, который может выполнять любую интеллектуальную задачу с человеческой эффективностью. ОИИ может самостоятельно учиться, рассуждать, планировать и решать проблемы. ОИИ еще не существует, но является целью многих исследователей.

Сверхинтеллект или сверхискусственный интеллект (СИИ) — это гипотетический вид ИИ, который превосходит человеческий интеллект во всех аспектах. СИИ может создавать новые знания, изобретения и технологии без человеческого участия. Считается, что СИИ может возникнуть в результате интеллектуального прорыва ОИИ.

Так вот, по данным CSET Китай сейчас активно работает именно над вторым вариантом развития нейросетей, тем самым "бросая вызов" новым глобальным нормам, подчеркивая необходимость серьезной программы мониторинга с открытым исходным кодом, которая послужит основой для охвата и смягчения последствий таких разработок.

Центр стал внимательно отслеживать работы китайских ученых после того, как в 2017 году Китай опубликовал документ под названием "План развития искусственного интеллекта нового поколения". Одна из целей этого плана — "создать преимущество Китая как первопроходца в развитии ИИ".

В отчете CSET говорится, что этот план успешно продвигается, указываются университеты, которые внесли наибольший вклад в усилия по ОИИ, и отмечается, что пятью из самых плодотворных источников исследований ОИИ являются учреждения, расположенные в Пекине. Отчет основан на изучении научных работ, касающихся дюжины соответствующих технологий, в ходе которого было обнаружено 500 исследований, касающихся "повседневных приложений ИИ", а также "значительный объем исследований касающихся технологий-предшественников ОИИ". Это сигнализирует, что интерес КНР к общему искусственному интеллекту является очень серьезным.

Аналитики центра призывают западных политиков серьезно отнестись к таким планам Китая и не совершить ошибку, известную как "ракетный разрыв". Это исторический пример, когда в 60-х годах прошло века США недооценили возможности СССР в ракетостроении считая, что там ракетные технологии недостаточно развиты. В результате СССР стал первым, кто запустил в космос человека, навсегда "застолбив" себе звание "покорителей Космоса".

Ранее Фокус сообщал, что удар США по чипам не сработал. Китай продолжает увеличивать закупки процессоров для ИИ.