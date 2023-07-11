Погода, РЭБ и нехватка самолетов: что мешает дронам ВСУ бить оккупантов в Бахмуте

Украинские военные не могут эффективно применять БПЛА на бахмутском направлении из-за больших рисков. Мощная авиаподдержка могла бы упростить задачу.

Контрнаступлению Вооруженных сил Украины в районе Бахмута мешают плохая погода, российские "глушилки" и недостаточная поддержка со стороны авиации. Об этом идет речь в материале Business Insider.

Медиа отмечает, что окончательно отбить Бахмут у россиян украинским военным могут помочь дроны. Но по указанным выше причинам их часто невозможно использовать эффективно. Поэтому украинские солдаты по-прежнему готовы атаковать российскую сторону, но их основные авиационные средства легко становятся бесполезными в таких условиях.

В свою очередь американское СМИ Washington Post даже следило за кейсом украинских военных, которые выполняют боевые задачи в районе Бахмута. Газета рассказала историю четырех бойцов ВСУ, которые заняли позиции в небольшой деревеньке возле разрушенного города. Они несколько раз пытались запустить беспилотник в тыл россиян, однако из-за проливных дождей и грозы им это так и не удалось сделать. Кроме того в игру вступили "глушилки" ВС РФ, которые тоже препятствовали запуску дрона.

Кроме этого, эксперты называют еще одну причину трудностей ВСУ на южном направлении. Они считают, что отчасти проблема заключается в отсутствии у Украины передовой авиационной поддержки, такой как армейские тактические ракетные комплексы (ATACMS) и беспилотники Grey Eagle.

Напомним, ранее украинские военные показали, как дроны помогают ВСУ освобождать Бахмут. Операторы каждый день запускают БПЛА "Лелека-100", чтобы находить цели и передавать их координаты артиллеристам.

А несколькими днями ранее бойцы ВСУ показали, как FPV-дрон лишил оккупантов "глаз" дальнобойным ударом и установил дальнобойный рекорд. По их словам, еще ни один беспилотник такого типа не мог поразить цель на таком большом расстоянии.