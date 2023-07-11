Второй день рождения: дрон-камикадзе ВС РФ попал в ловушку, атакуя пограничника (фото)

Россияне прикрепили к БПЛА снаряд от РПГ, поэтому взрыв мог оказаться смертельным для украинского бойца.

Российский FPV-дрон атаковал позицию украинских пограничников, но запутался в маскировочной сетке, которая спасла бойцов от взрыва. Как это произошло, пресс-служба Государственной пограничной службы Украины рассказала в официальном Telegram-канале ведомства во вторник, 11 июля.

Один из украинских пограничников по имени Дмитрий "охотился" за ударным беспилотником российских военных. Ему удалось подбить дрон, однако техника оккупантов оказалась с "сюрпризом": к беспилотному летальному аппарату они прикрепили снаряд от ручного противотанкового гранатомета.

Он должен был разорваться, как только подбитый беспилотник ударился о землю или о другое препятствие. Но дрон упал в маскировочную сетку, запутался в ней, и боеприпас не сдетонировал. В пресс-службе ведомства отметили, что пограничник, сбивший дрон, может начать отмечать свой второй день рождения: он не пострадал и продолжает выполнять свои боевые задачи.

Украинский пограничник подбил дрон со взрывчаткой и чудом остался жив Фото: ГПСУ Украинский пограничник подбил дрон со взрывчаткой и чудом остался жив Фото: ГПСУ

Напомним, несколькими днями ранее солдат ВС РФ сдался в плен украинскому дрону, но подорвался на мине. Украинские военные оказали пленному медицинскую помощь, пока беспилотник снимал происходящее с воздуха.

Также украинские военные показали на видео, как дрон разнес российский огнемет "Шмель". Беспилотный летальный аппарат вылетел к цели и сбросил два боеприпаса в траншею, где был установлен огнемет. После того как дым рассеялся, стало возможно увидеть, что от оружия остались только куски металла.