В 100 раз быстрее Wi-Fi: как новый стандарт Li-fi изменит любые гаджеты (видео)

Новая технология по стандарту IEEE 802.11bb Global Light Communications значительно улучшит скорость и качество передачи сигнала, используя свет вместо радиоволн.

В июне Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) утвердил новый стандарт 802.11bb для Li-Fi. Производитель pureLiFi рассказал, как нововведения изменят работу электронных устройств, передает Business Wire.

Технология LiFi позволяет передавать данные используя световой спектр, что может обеспечить более быструю и надежную безопасную связь по сравнению с традиционными технологиями, такими как WiFi и 5G. Эксперты компании утверждают, что этот новый стандарт закладывает перспективную основу для широкого внедрения технологии LiFi и прокладывает путь к функциональной и успешной совместимости систем LiFi с WiFi.

Вместо радиоволн Light Fidelity (LiFi) передает данные через мерцающий свет от обычных светодиодных ламп на приемники, которые могут обнаруживать фотоны и преобразовывать их обратно в информацию. Пользователи не должны замечать мерцание, потому что оно происходит на частотах выше 60 Гц — слишком быстро для восприятия человеческим глазом. Более того, сигналы LiFi могут быть в 100 раз быстрее, чем WiFi, потенциально достигая 224 ГБ/с.

Модуль LiFi может быть не только внешним, но и внутренним, так что, возможно, очень скоро на рынке появятся смартфоны с таким модулем. LiFi не мешает радиочастоте и не испытывает помех от нее, что означает, что LiFi может увеличить пропускную способность без сложности и перегрузки. LiFi может предложить широкую полосу пропускания и стабильное соединение, а в будущем несколько соединений Гбит/с. Так же, LiFi по своей сути является безопасной технологией, уже используемой оборонными и государственными организациями для обеспечения возможности подключения там, где это было невозможно раньше.

Модуль LiFi гармонично интегрируется и в смартфоны Фото: pureLiFi

Компания pureLiFi разработала первые в мире устройства, соответствующие стандарту 802.11bb, который позволяет использовать в Wi-Fi модулях свет вместо радиоволн. Одно из них — внутренний модуль связи Light Antenna One, который достаточно маленький для установки в современные гаджеты. По словам производителя, модуль оптимизирован с учетом всех требований рынка, что позволит производителям смартфонов или других устройств интегрировать LiFi в любом масштабе. Антенна соответствует стандарту IEEE 802.11bb, а это означает, что технология LiFi совместима с существующим сетевым оборудованием стандарта 802.11 WiFi, а также с чипсетами стандарта 802.11 WiFi, которые ежегодно ставятся в миллиарды устройств.

Что касается вешнего USB-модуля LiFi-XC, то его можно легко внедрить в корпоративную сеть WiFi. Технология LiFi легко и бесшовно поддерживает PoE/PoE+ и Cisco UPOE, что позволяет свести к минимуму количество кабелей, необходимых для развертывания сети. Причем к одной точке Light Antenna ONE может одновременно подключиться до 8 пользователей. Чем больше точек LiFi-XC в сети, тем больше людей могут к ним подключиться.

Ричард Уэбб, директор по сетевой инфраструктуре отраслевой аналитической компании CCS Insights заявил, что: "Стандарт IEEE 802.11bb является важной вехой в развитии технологии LiFi, превращая ее в дополняющую систему связи наряду с очень успешным стандартом WiFi. Это открывает захватывающие новые возможности для LiFi для беспрепятственной работы с Wi-Fi и улучшения связи в различных приложениях, от высокоскоростного и безопасного доступа в интернет дома и в офисе до расширения возможностей следующего поколения на более широкие рынки, такие как XR и пространственные вычисления".

Как уверяет технический редактор группы, которая принимала участие в разработке нового стандарта, Фолькер Юнгникель: "Стандарт IEEE 802.11bb будет способствовать разработке новых и инновационных приложений. LiFi может заменить кабели оптическими беспроводными линиями ближнего действия и подключить многочисленные датчики и устройства к интернету. Мы считаем, что это создаст будущий массовый рынок".

Как работает технология LiFi

Ранее Фокус писал, что военные инженеры создают "независимый" интернет для армии США. По их задумке он должен работать в любой точке мира и обеспечить военных безопасной зашифрованной связью.