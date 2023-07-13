Китай делает ставку на чиплеты, чтобы пережить санкционную блокаду США и ЕС: в чем суть

Пекин активно использует технологию чиплетов для развития искусственного интеллекта и автомобилей с автопилотом.

Чиплеты (продукт ускоренного производства чипов) имеют особое значение для Китая, учитывая ограничения на оборудование для производства процессоров, пишет Reuters. С их помощью Китай в ускоренном темпе пытается противостоять ограничению на поставки полноформатных процессоров из США и запрету на продажу литографического оборудования из Нидерландов и Японии.

Что такое чиплеты

Грубо говоря. Это эффективный способ упаковки групп небольших полупроводников в единый мощный "мозг", способный использоваться везде: от центров обработки данных до обычных гаджетов. Чиплеты, или маленькие чипы, могут быть размером с песчинку или чуть больше ногтя, а затем их обычно объединяют в единый кластер, называемый "расширенной упаковкой".

Эту технологию все чаще используют ИТ-гиганты в погоне за тем, чтобы сделать транзисторы максимально миниатюрными. Тесное соединение микросхем вместе может помочь в создании более мощных систем без уменьшения размера транзистора, поскольку несколько микросхем могут работать как один "мозг".

Кстати, линейка высокопроизводительных компьютеров Apple использует технологию чиплетов. Не отстают от нее и такие гиганты, как Intel и AMD, которые имеют свои чиплеты.

Китай еще до введения санкций стал закупать эту технологию у США, пишет Reuters. В качестве примера агентство приводит продажу американского стартапа zGlue в руки компании Chipuller из китайского Шэньчжэня еще в 2021 году.

Чиплет от AMD Фото: AMD

Чем важны чиплеты для Китая

Технология быстрой упаковки множества мелких процессоров в единую схему позволяет КНР обходиться без "полновесных" современных чипов NVIDIA, которые необходимы для развития искусственного интеллекта. Как известно, США запретили своим технологическим гигантам поставлять в Китай свои последние разработки. Даже до недавнего времени разрешенные "урезанные" GPU NVIDIA A800 и H800 попали под санкции.

"Благодаря ранее приобретенным технологиям и патентам Китай все еще может разработать 3D-стекинг или другую технологию чипсетов, чтобы обойти эти ограничения", — говорит Чарльз Ши, аналитик чипов из брокерской компании Needham. "Это действительно умная стратегия и она наверняка сработает", — подчеркнул эксперт.

Согласно обзору Reuters, китайские власти в последние годы чаще упоминали чиплеты до 2021 года. По крайней мере, в 20 политических документах местной и центральной власти это упоминается как часть более широкой стратегии по расширению возможностей Китая в области "ключевых и передовых технологий".

Так выглядет технология чиплет от Intel Фото: Intel

Чиплеты как спасение китайской ИТ-индустрии

Важно отметить, что в отличие от четких санкции по типу запрета на поставки процессоров и литографического оборудования, продавать чиплеты США не запрещали. Поэтому нельзя сказать, что у Китая есть большие проблемы с покупкой этой технологии или патентов на Западе, хотя местные власти пытаются всеми способами "ставить палки в колеса".

Конгрессмен Майк Галлахер, влиятельный законодатель, чей специальный комитет по Китаю настаивал на том, чтобы администрация Байдена заняла более жесткую позицию в отношении Китая, сказал Reuters, что продажа американской zGlue в 2021 года подчеркивает "настоятельную необходимость реформирования CFIUS" – органа, который отвечает за анализ и выдачу разрешений на приобретения зарубежными компаниями патентов США.

Сейчас, по данным Dongguan Securities, около четверти мирового рынка "расширенной упаковки" чиплетов приходится как раз на Китай. Есть все основания, предполагать, что в этом сегменте ожидаются новые крупные инвестиции в КНР.

Самое главное преимущество Китая в этом сегменте в том, что подобные чиплеты могут быть сконфигурированы под запросы любого заказчика "буквально в течение трех-четырех месяцев", говорит председатель Chipuller Ян Мэн. По словам Яна, при правильных условиях чиплеты могут спасти Китай от американских технологических санкций.

Кстати, Chipuller — не единственная фирма, использующая технологию чиплетов. Подсанкционный Huawei так же в последнее время активно подает патенты на чиплеты. В прошлом году Huawei опубликовала в Китае более 900 патентных заявок и грантов, связанных с чипсетами, что в 30 раз больше, чем в 2017 году.

Ранее Фокус писал, что в Китае продолжается продажа "санкционных" чипов для ИИ. Продаются втридорога, но достать их все-таки можно.