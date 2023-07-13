"Рожденный ползать плавать не может": дрон ВСУ сорвал переправу россиян под Херсоном

Двое бойцов ВС РФ уже подплывали на лодках к правому берегу Днепра, где их настиг украинский беспилотник. Один из россиян сбежал, бросив земляка в реке.

Украинские военные с помощью беспилотного летального аппарата ликвидировали одного из оккупантов, который пытался вплавь переправиться на правый берег Днепра. Об этом в своем Telegram-канале написал украинский журналист, главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

Двое российских военных на лодках форсировали реку, когда их заметили бойцы Вооруженных сил Украины. Они отправили к месту переправы беспилотный летальный аппарат с боеприпасами. Первый снаряд дрон скинул в воду недалеко от оккупантов. После этого они ускорились и достигли берега. Тогда дрон сбросил второй боеприпас.

После этого один из оккупантов остался лежать неподвижным, так полностью и не выбравшись на берег. Второй военный даже не стал проверять, что случилось с его боевым товарищем и принялся бежать. Вероятно, этого оккупанта мог ранить осколок, так как во время бега он прихрамывал.

"Двое "чапаевцев" очень хотели попасть на правый берег. Один — 200 (убитый, — ред.), второй — 300 (раненый, — ред.). Мораль: рожденный ползать плавать не может", — подписал опубликованное видео Бутусов.

Украинские военные уничтожили оккупантов во время переправы через Днепр Фото: Скрин видео

Ранее военные показали, как дрон Sirko помогает ВСУ уничтожать оккупантов. Он имеет возможность летать примерно 90 минут, с запасом. Это зависит от погоды. В нем есть очень чувствительная камера, для первичной разведки. Создать беспилотный летальный аппарат такого уровня стало возможно благодаря стартапу Skyassist, над которым начали работу еще в марте 2022 года.

В в начале июля стало известно о том, что украинский военный изобрел "невидимый" наземный дрон, который взрывает даже танки ВС РФ. Четырехколесная машина стоит всего 30 тыс. грн и похожа на игрушку, но на деле является опасным оружием. Основное преимущество "Сирка" в том, что российские РЭБ не могут его обнаружить.