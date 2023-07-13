Превратит любой танк и БМП в робота: Ростех похватался инновационной системой "Прометей"

По словам разработчиков, программно-аппаратный комплекс сделает из любой бронетехники "Терминатора" с дистанционным управлением.

В компании Ростех, которая занимается военными разработками для армии РФ, заявили об окончании работы над программно-аппаратным комплексом "Прометей", сообщает агентство ТАСС. Эта система якобы превращает любую боевую технику оккупантов в роботизированную машину с дистанционным управлением.

По словам индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхана Оздоева, благодаря "Прометею" любая российская бронетехника, танки и БМП, в автономном режиме могут строить более подходящий и безопасный маршрут и обрабатывать важные данные с поля боя при помощи технического зрения. Так же комплекс "Прометей" якобы превращает любую тяжелую машину в роботизированный комплекс, которым оператор может управлять на расстоянии: направлять, прицеливаться, вести огонь по противнику.

Как заявил агентству Бекхан Оздоев, компания Ростех чуть ранее уже представила БМП на основе боевого модуля "Синица", который доказал, что современными БМП можно управлять эффективно прямо с пульта. Но инженеры пошли дальше и создали более "продвинутый" комплекс "Прометей".

Самым главным преимуществом новой системы, по словам Бекхана Оздоева, является то, что для интеграции "Прометея" в любую боевую машину практически не требуется никаких доработок или сложных модификаций. При этом штатные места бойцов сохраняются, но при необходимости они могут покинуть транспорт и управлять им дистанционно.

"Если совместить "Прометей" с перспективными системами управления огнем, получится настоящий "Терминатор"", — добавил представитель Ростеха. Правда он так и не уточнил, когда этот "Прометей" появится в российской армии.

Боевой модуль "Синица" на российском БМП

Ранее мы рассказывали, что в России создали новый дрон-бомбардировщик. Но он не сможет стать угрозой для украинских героев – слишком шумные винты и его можно сбить даже из автомата.

Так же Фокус писал, что украинский робот "Скорпион 2" скоро будет бить россиян. Он может проводить разведку, штурм, подавлять врага огнем и держать оборону, действуя даже под воздействием средств РЭБ.