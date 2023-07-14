Робот PIAP HUNTeR и его "напарник" PIAP IBIS прошли испытания: что могут эти машины (видео)

Эта полностью электрическая роботизированная платформа показала себя даже лучше, чем броневики.

В Польше прошли первые успешные испытания роботизированной платформы PIAP HUNTeR, оснащенной беспилотной башней AREX ZMU-03, сообщает Milmag. Целую неделю военные испытывали способности автономного боевого робота в различных боевых условиях, но в основном пока что в разведывательном варианте.

Как прошли испытания

Разработка PIAP HUNTeR с башней ZMU-03 является результатом сотрудничества двух польских компаний: Исследовательской сети Лукасевича и компании AREX (входит в группу WB, которая модернизировала ПВО для НАТО). По результатам испытаний робот показал высокую проходимость, иногда даже лучше бронетранспортеров. Он сопровождал пехотные подразделения в сложном песчаном районе, а его дистанционного вооружения AREX ZMU-03 хоть и не стрелял, но помогал обнаруживать угрозы и выпускал дымовую завесу.

В целом, PIAP HUNTeR польская армия хочет использовать для наблюдения и патрулирования границ, военных или городских территорий, а также для огневой поддержки легкой пехоты или прикрытия колонны механизированных войск. Робот оснащен дневными и тепловизионными камерами, а также системой радиосвязи. Он весит более четырех тонн и имеет длину почти пять метров.

Что может PIAP HUNTeR

Платформа оснащена гибридным приводом, который включает в себя силовой генератор и тяговые электродвигатели. Система электропитания позволяет роботу функционировать длительное время без подзарядки, а также обеспечивает бесшумное движение в чисто электрическом режиме.

В ходе учений PIAP HUNTeR был представлен в паре с тяжелым 320-килограммовым "напарником" — пиротехническим роботом PIAP IBIS. Систему меньшего размера можно использовать в качестве опоры для наблюдения благодаря модулю с камерой "день-ночь" и тепловизионной камерой. Роботы взаимно передают друг другу радиосигнал, расширяя радиус действия платформ.

Автономная башня AREX ZMU-03 Фото: WB Group

Что касается вооружения, то автономная башня AREX ZMU-03 может быть модифицирована путем добавления крупнокалиберного 12,7-мм пулемета. Опционально башню также можно оборудовать небольшим беспилотником. Этим автономным модулем можно оснастить не только PIAP HUNTeR, но и другую бронетехнику, говорят военные инженеры.

Кроме того, благодаря автоматическому обнаружению и сопровождению выбранных объектов модуль AREX ZMU-03 способен точно наблюдать за целями и вести точный огонь даже в движении по труднопроходимой местности. Башней можно управлять с рабочего места оператора на транспортном средстве или дистанционно с помощью переносной консоли.

Так же военные инженеры двух компаний взяли во внимание современные угрозы РЭБ, а потому позаботились о том, чтобы связь между автономной платформой и оператором была зашифрована и могла противостоять радиопомехам. Роботом можно управлять как возле самой машины, так и с дистанционного пульта в безопасном для оператора месте.

Разработчики предлагают военным приобрести две модификации роботизированной платформы: в дистанционно управляемой и в полуавтономной конфигурациях. Обе модификации могут быть соединены цифровой связью с другими системами WB Group.

Репортаж о роботизированной платформе, которая и стала базой для PIAP HUNTeR

Ранее Фокус рассказывал, что армия Китая заменяет солдат роботами с автоматами. Машины-убийцы уже умеют стрелять из винтовок QBZ-95 по мишеням и должны повысить боеспособность войск и охранять важные объекты.