Лазеры и микроволны: США cрочно создает оружие против дронов Shahed, атакующих Украину

Армия США уже активно испытывает кинетические, энергетические и радиочастотные системы, призванные бороться с дронами-камикадзе. Вскоре их могут передать украинцам.

Использование российскими военными ударных дронов-камикадзе, таких, как иранские Shahed-136, против армии Украины побудило Пентагон усилить разработки кинетического оружия, пишет Breaking Defense. Кроме кинетических разрабатываются и мощные микроволновые системы, которые позволят сбивать беспилотники, прежде чем они смогут нанести ущерб. Некоторые разрабатываемые системы могут оказаться в руках ВСУ для борьбы с дронами оккупантов.

"Ударные беспилотники будут и дальше совершенствоваться, а это значит, что угроза всегда будет актуальной. Мы видим это каждый день в Украине, Израиле и в других регионах мира", — сказал полковник Майкл Пэрент, руководитель группы противодействия дронам. "Поэтому мы срочно разрабатываем как кинетические, так и мощные микроволновые системы ПВО, а так же уделяем особое внимание лазерному оружию", — добавил военный.

Какое оружие против дронов тестирует армия США

И действительно, армия США сейчас активно проводит испытания новых систем для уничтожения дронов противника. Например, на испытательном полигоне Юма армия протестировала решения сразу пяти военных компаний, которые представили свои системы борьбы с одиночными дронами-камикадзе и группами таких беспилотников.

В категории кинетического оружия в тестах принимала участие ракетная система LMM от компании Thales. Это легкая многоцелевая система может быть установлена на различные платформы и стрелять ракетами с лазерным наведением. Поскольку именно в сам дрон попасть не всегда просто, то ракета взрывается при подлете к нему, чтобы взрыв мог поразить больше пространства и гарантированно уничтожить дрон-камикадзе.

Эта многоцелевая ракета Thales может сбивать и дроны-камикадзе Фото: Thales

Три компании — Invariant, MSI Defense и Science Applications International Corporation — также продемонстрировали различные способы запуска управляемых ракет Advanced Precision Kill Weapons System (APWS) по большим атакующим дронам-камикадзе.

Конечно, на испытания свои разработки представила и легендарная Lockheed Martin, которая продемонстрировала систему подавления ударных беспилотников с помощью мощных микроволн (HPM). В частности, именитый производитель боевых систем представил свой "мобильный радиочастотный интегрированный подавитель БПЛА" MORFIUS. Это не просто какая-то антенна, а целый дрон с неподвижным крылом, который идет на перехват беспилотника-камикадзе и глушит его радиочастотными импульсами.

После всех испытаний в Юме Пентагон все еще подводит итоге, но полковник Пэрент уже отметил, что военные уже передали разработчикам пожелания по улучшению их систем противодействия дронам. Например, для беспилотника-перехватчика MORFIUS проблема заключается в расстоянии и сокращении разрыва между микроволнами и их целью. Этот недостаток нужно устранить, говорит военный.

Дрон MORFIUS глушит беспилотники-камикадзе мощными микроволнами Фото: Lockheed Martin

В чем срочность таких испытаний

Активные испытания подобных антидроновых систем, по словам полковника Пэрент, вызваны срочным заданием Пентагона, который поставил перед военными задачу "буквально за 90 дней отобрать лучшие из них".

"Нам дали очень срочный запрос на проведение испытаний в короткие сроки, чтобы помочь нашим иностранным партнерам", — сказал Пэрент. Пентагон уже объявил, что отправляет в Украину "10 мобильных ракетных комплексов c-UAS с лазерным наведением", что является прямым результатом более ранних испытаний новых систем ПВО для борьбы с дронами-камикадзе, добавил полковник Пэрент. В Пентагоне не исключают, что среди отобранных антидроновых систем, прошедших испытания, будут те, которые затем отправятся в Украину для борьбы с беспилотниками-камикадзе.

Ранее Фокус рассказывал, что армия США выбрала новую технику для поражения российских дронов в Украине. Американские специалисты провели тщательные испытания антидроновых систем на базе грузовиков — они способны уничтожать БПЛА пулями, средствами РЭБ и управляемыми ракетами.