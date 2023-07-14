Заменяют Javelin: военный показал, какие дроны лучше всего истребляют ВС РФ (видео)

В условиях боевых действий бойцы ВСУ работают с беспилотниками и дронами-камикадзе, которые способны уничтожить бронированную технику противника или, как минимум, контузить экипаж.

Украинский военный с позывным "Халк" рассказал о том, как военные "экономят" дорогостоящие противотанковые ракетные комплексы Javelin и глушат оккупантов дронами-камикадзе и ударными беспилотниками. Интервью с военным опубликовали на официальной странице в Facebook Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Боец ВСУ рассказал журналистам о том, что в свое время мечтал стать пилотом-бомбардировщиком. Однако после начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину ему пришлось работать с беспилотники, в чем мужчина тоже нашел свои плюсы.

"Мечтал я когда-то быть пилотом-истребителем и здесь выпадает такая тема, что ты можешь реально из дрона-камикадзе сделать бомбардировщик, который просто будет залетать и сбрасывать те бомбы-бимбы", — поделился с медийщиками военный.

Военный с позывним "Халк" рассказал, как работает с различными дронами на передовой Фото: Скрин видео

Он также рассказал, как работают дроны и какую роль они выполняют на линии фронта. По словам "Халка", сейчас в Вооруженных силах Украины работают с двумя типами дронов: одни из них сбрасывают боеприпас и улетают, а другие несут заряд и "погибают" вместе с ним.

Кроме того военный показал на камеру, как из "многоразового" беспилотника сделать дрон-камикадзе. Для этого нужно открепить от беспилотного летального аппарата систему сброса и стационарно прикрепить к нему новый боеприпас. Дрон, лишенный системы сброса, способен нести на себе снаряд, весом в 1,5 кг.

"Халк" отметил, что сейчас такие дроны очень помогают ВСУ в наступательных действиях, так как они способны уничтожать и выводить из строя бронированную технику противника. Таким образом дрон за 20 тысяч гривен часто заменяет в бою дорогостоящий ПТРК Javelin. Военный добавил, что, если дрон и не смог по каким0то причинам пробить броню на техники противника, он как минимум контузит экипаж и тем самым выведет оккупантов из строя.

Напомним, ранее СМИ писали о том, как украинский БПЛА выжил после атаки ЗРК "Тор". Ракета сделала несколько виражей, но пролетела мимо цели и не повредила дрон ВСУ, который продолжил работу.

Кроме того в начале июля украинские бойцы уничтожили спрятанные в лесополосе вражеские ЗРК "Тор" и ТЗМ 9Т244. В результате удара по технике противника боекомплект ЗРК сдетонировал, из-за чего в небо взлетела ракета, сделав в воздухе несколько виражей.