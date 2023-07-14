Заставил перейти на сторону Украины: пограничник удачно приземлил дрон ВС РФ (фото)

Военный сумел одним выстрелом приземлить вражеский квадрокоптер, оборудованный навесной системой сброса ВОГ-17, который после восстановления будут использовать уже украинские бойцы.

Украинский пограничник с позывным "Музыкант" уничтожил рой дронов, а один из них, не потерпевший особых деформаций, передал на "службу" в ВСУ. Информация об этом появилась на странице в Facebook Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины в пятницу, 14 июля.

Одну из позиций пограничников на южных рубежах атаковали сразу три FPV-дрона. Еще на подлете из-за характерного стрекота их услышал пограничник с позывным "Музыкант".

Первый дрон он уничтожил с третьего выстрела. После этого его боевых товарищей прилетел атаковать второй беспилотный летальный аппарат, которого "Музыкант" тоже "приземлил". Это оказался опасный дрон-камикадзе. Третий дрон взорвался в небе самостоятельно, не причинив вреда военным.

Пограничник уничтожил сразу три дрона-камикадзе, которыми ВС РФ атаковали военных Фото: ГПСУ

Более того, по словам пограничников, их побратим в четверг, 13 июля, также "исполнил антидроновую симфонию" и сбил вражеский квадрокоптер, оборудованный навесной системой сброса ВОГ-17. При этом военный повредил дрону только лопасть одного из винтов, поэтому беспилотник приземлился на землю практически без повреждений. После того как техники приведут дрон в порядок, им будут пользоваться уже украинские военные.

Напомним, ранее медиа писали о том, как украинский БПЛА выжил после атаки ЗРК "Тор". Комплекс стоял на открытой местности, в то время как украинский дрон выполнял свои боевые задания в небе. Оккупанты заметили беспилотный летальный аппарат и ударили по нему ракетой.

Также мы писали о том, как беспилотник расправился с редким российским БТР. Бронетранспортер должен был минировать территорию, чтобы замедлить ВСУ, но сам наехал на мину, а сброшенная с БПЛА граната вызвала детонацию боекомплекта.