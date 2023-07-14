Будет уничтожать самолеты: США приблизились к созданию реактивного дрона будущего

Дрон LongShot можно будет запускать прямо с истребителей, и он прикроет самолет от атаки в воздухе.

Компания General Atomics заключила контракт с американскими военными на третью фазу программы вооруженных беспилотных беспилотников LongShot, информирует The Defense Post. В рамках программы Агентства перспективных оборонных исследований (DARPA) уже выделено на третью фазу разработки $95 млн., а летные испытания прототипа пройдут в следующем году.

В рамках третьей фазы тестов планируется испытать прототип непосредственно в небе и, возможно, даже провести учебные стрельбы по воздушным мишеням имитирующим вражеские самолеты. Сам прототип реактивного беспилотника LongShot планируют вооружить специальными ракетами класса "воздух-воздух".

В разработке необычного реактивного дрона LongShot принимают участие и такие известные компании по выпуску оружия, такие как Lockheed Martin и Northrop Grumman. Их военные инженеры, вместе с экспертами компании General Atomics, по заказу американской армии планируют создать реактивный беспилотник, который будет служить средство поддержки военных самолетов ВВС США.

LongShot можно будет запускать прямо из корпуса истребителя или бомбардировщика, и он будет работать в паре с пилотом основного самолета или самостоятельно помогая отражать воздушные атаки с помощью ракет. Такая уникальная возможность позволяет пилотируемому самолету атаковать врага с более безопасного для себя расстояния или успеть провести несколько хитрых маневров и скрыться в небе под прикрытием этого дрона.

"Программа LongShot меняет парадигму боевых действий в воздухе, демонстрируя беспилотную машину воздушного базирования, способную применять современное оружие класса "воздух-воздух", — заявил в 2021 году руководитель программы DARPA подполковник Пол Калхун. "LongShot предоставит армии США альтернативные средства повышения своей боеспособности", — отметил военный.

Ранее Фокус рассказывал, что США срочно создают оружие против дронов Shahed, атакующих Украину. Там активно испытывают новые кинетические, энергетические и радиочастотные системы, призванные бороться с дронами-камикадзе.