Гарри Поттер уже не тот: как ИИ меняет известные фильмы (видео)

Нейросети делают фильмы вертикальными и теперь не нужно переворачивать смартфон. Это может изменить ваше представление о знаменитых кинолентах.

В социальных сетях, в частности в TikTok и Reddit пользователи активно распространяют видеоролики с измененными фильмами. Теперь можно увидеть, как бы выглядели знаменитые киноленты, если бы их снимали вертикально. По сути, это новый взгляд на кино, пишет Yahoo.

И все это создается благодаря бета-версии нового Photoshop’а. Функция заливки в нем работает со встроенной нейросетью и может добавлять недостающие части изображения. Таким образом и появились расширенные версии знаменитых фильмов с дорисованным верхом и низом.

Получается, что переделать любой фильм в вертикальный формат теперь не проблема. Но есть один минус. Пока что данное новшество работает только динамических сцен.

Например, один из пользователей Reddit поделился видео, которое показывает, как модель искусственного интеллекта StableDiffusion использовалась для заполнения верхних и нижних частей кадров в фильмах о Гарри Поттере.

На видео видно, что лишь небольшая часть изображения взята из реального фильма. Все остальное дорисовал ИИ.

Подобные видео также можно найти и в других социальных сетях, как например те, что показаны ниже.

Напоминаем, что согласно соцопросу, большинство граждан Украины не пользуются инструментами искусственного интеллекта и лишь примерно представляют, зачем они нужны.

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