Просмотр роликов станет удобнее: YouTube внедряет загадочную функцию на основе ИИ

Как предполагают эксперты, видеоплеер должен самостоятельно выравнивать громкость в разных роликах, чтобы пользователи слышали речь и другие звуки равномерно, без резких перепадов.

Похоже, YouTube внедряет новую функцию "Стабильная громкость" в своем приложении для смартфонов на iOS и Android, сообщает сайт Androidauthority. Пока что из Google не поступало никаких разъяснений по поводу новой настройки, но соответствующий пункт в меню уже заметили некоторые пользователи форума Reddit и известный ютубер М. Брэндон Ли.

По их словам, настройка Stable Volume отображается в разделе Ambient mode на странице со всеми настройками отображения видео. Хотя никто до сих пор никто не может сказать, что конкретно делает параметр "Стабильная громкость" и как он работает (при активации не происходит никаких изменений), по мнению пользователей, само название уже предполагает, что он контролирует и выравнивает громкость в разных видео.

Так выглядит пункт настройки Stable Volume Фото: Twitter

Скорее всего, по задумке Google, эта функция должна помочь пользователям YouTube избежать внезапного и резкого скачка громкости или случайного снижения уровня громкости при просмотре видео от разных авторов и каналов. Очень часто в одних роликах звук громкий, а в других слишком тихий, что вынуждает зрителя постоянно двигать ползунок громкости. Подобный эффект часто наблюдают любители скачиванию пиратской музыки из интернета, после чего "сбросив" ее на "флешку" и проигрывая в магнитоле автомобиля разные песни могут звучать с разной громкостью. Привередливые слушатели используют специальные программы для выравнивая звука музыкальной коллекции.

Пока что неизвестно, с помощью какого метода разработчики собираются выравнивать звук прямо онлайн. Скорее всего будет задействован простейший вариант искусственного интеллекта или звуковой алгоритм, который в зависимости от громкости будет стараться держать ее на одном уровне

К сожалению, журналисты Androidauthority так и не смогли получить доступ к новой функции, так что придется подождать, когда Google окончательно ее протестирует и представит публике. Однако, когда это случится поисковый гигант не сообщает.

Ранее Фокус рассказывал, что YouTube запретит блокировщики рекламы и хочет брать деньги за Full-HD качество. Компания уже активно тестирует функции, которые помогут ей бороться с "халявщиками".