"Пополнение в стае": ВСУ передали четыре новых дрона Shark, как они усилят армию (видео)

В зоне боевых действий военные пользуются в общей сложности 11 украинскими комплексами Shark.

Бойцам Вооруженных сил Украины передали четыре беспилотных комплекса Shark. Информация появилась на официальной странице фонда "Повернися живим" в Facebook.

Все комплексы БПЛА закупили в рамках инициативы "Око за око". Новую военную технику получили бойцы двух бригад и двух батальонов. Это 92 отдельная механизированная бригада им. кошевого атамана Ивана Сирко, 130-й отдельный разведывательный батальон, 74-й отдельный разведывательный батальон и 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки.

Вместе с собственно дронами Shark военные получили станции управления системой, катапульты и микроавтобусы, в которых располагается рабочее место операторов Фото: Скриншот

Каждая бригада и батальон получили беспилотные летальные аппараты с Full HD камерой. Она способна увеличивать изображение в 30 раз и оснащена цифровым зумом. Камера может замечать и запечатлеть даже те цели, которые движутся со скоростью в 100 километров в час.

Также военным передали пусковые установки-катапульты и наземные станции управления. Последние оснащены навигацией и рабочими местами для пилотов. Все это размещается в микроавтобусах, которые должны увеличить мобильность операторов БПЛА.

Технические характеристики украинского БПЛА Shark

размах крыльев — 3,4 м;

дальность действия связи — 60 км;

продолжительность полета — более 4 ч;

максимальная скорость полета — 150 км/ч;

время развертывания — 15 мин.

Напомним, 12 июля дрон Shark помог ВСУ уничтожить российский Бук-М2. Беспилотник стоит в среднем $100 тысяч и применяется на фронте для корректировки артиллерийского огня.

А в конце марта 2023 года артиллеристы ВСУ получили украинские дроны Shark. Вместе с дронами волонтеры передали наземную станцию на базе автомобиля Torsus, которая позволит эффективно управлять БПЛА на передовой.