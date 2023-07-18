"Потеряли бойца": украинский беспилотник уничтожил БМД-2 с россиянами (видео)

После удара беспилотника бронетехника ВС РФ продолжила движение, но в каком состоянии находились ехавшие в ней оккупанты — неизвестно.

Бойцы Вооруженных сил Украины ударили дроном по российской боевой машине десанта. Об этом в своем Telegram-канале написал украинский активист и волонтер Сергей Стерненко во вторник, 18 июля.

Он разместил видео, на котором видно работу беспилотного летального аппарата, поразившего снарядом цель.

Сначала дрон "наблюдал" за тем, как по дороге мимо помещений, напоминающие складские, ехала БМД-2 с россиянами. Оператор беспилотника дождался оптимального момента и сбросил на движущуюся бронетехнику боеприпас. Удар пришелся по кормовой части машины, в которой расположено моторно-трансмиссионное отделение.

На видео видно, как над броней БМД-2 сначала на несколько секунд показалась вспышка огня, а потом из бронетехники повалил белый дым. По всей вероятности отделение управления не сильно пострадало, так как машину сумела продолжить путь. По грунтовой дороге она свернула налево и продолжил быстро перемещаться. В каком состоянии находились российские оккупанты, ехавшие на броне, неизвестно.

"На БМД-2 ехали оккупанты, и тут в них прилетел дрон. Убегая, одного "ванюшку" потеряли, остальные в неизвестном состоянии продолжили движение на пораженной бронемашине, из которой валил дым", — подписал Стерненко видео.

Напомним, несколькими днями ранее дроны TORO ликвидировали БМП вместе с россиянами. Несколько российских военных ехали сверху на броне и пострадали от прямого удара дрона камикадзе, лишь двое из них смогли спастись бегством.

Мы также писали о том, что в конце июня дрон-камикадзе TORO протаранил россиян на БМП. БМП ехал по проселочной дороге довольно далеко от линии фронта, поэтому солдаты ВС РФ не ожидали нападения, поэтому высунулись из люков и ехали прямо на броне. В этот момент ударный коптер TORO вылетел навстречу и врезался прямо в одного из россиян.