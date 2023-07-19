"Топ после удара по Крымскому мосту": в Украине появится больше операторов морских дронов

Инструкторы опасались, что военным будет трудно перестроится с БПЛА на работу с подводными аппаратами, но первые испытания оказались успешными.

В Украине подготовили программу для обучения операторов подводных беспилотных летальных аппаратов. Информация об этом появилась на официальной странице организации Dronarium.

Ее сотрудники анонсировали новый учебный курс, однако с точной датой начала обучения пока не определились. Несмотря на это к обучению уже готовы необходимое оборудование и техника.

"Последние месяцы мы начали получать запросы по обучению на морских беспилотниках. А после удара по Крымскому мосту эти дроны стали топчиком", — говорят организаторы "школы" для военных.

Они добавляют, что еще год назад приобрели для тестирования необычное, но перспективное оборудование. Однако организаторы волновались, смогут ли обучить операторов воздушных дронов управлять беспилотниками под водой.

"Казалось, что после многолетних полетов дронов в воздухе перестроиться к работе под водой будет сложно. Но нет, все удается, если голова и руки на месте", — резюмировали представители Dronarium.

Украинских военных будут обучать управлению подводными дронами в нашей стране Фото: Dronarium Україна / Фейсбук Украинских военных будут обучать управлению подводными дронами в нашей стране Фото: Dronarium Україна / Фейсбук

Заметим, что 17 июля росСМИ написали о том, что по Крымскому мосту могли ударить подводными дронами REMUS 600. Российские пропагандисты заявили, что в пользу такой версии свидетельствуют кадры из видео, где британские специалисты якобы обучают украинцев управлять этими беспилотниками.

Напомним, в конце июня стало известно, что украинские моряки учатся применять подводные дроны Sea Fox и Сharly. Тогда команда корабля "Чернигов" применила иностранные беспилотники, чтобы найти и взорвать угрозу у берегов Шотландии. Моряки снарядили беспилотник, проверили готовность всех систем и запустили его под воду, чтобы найти спрятанную мину.