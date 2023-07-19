Хватило одной гранаты: дрон ВСУ уничтожил новейший российский танк "Прорыв" (видео)

За время полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты потеряли уже 22 танка "Прорыв", при этом на вооружении армии противника до этого состояло 100 единиц такой военной техники.

Украинские военные с помощью дрона ликвидировали дорогостоящий российский танк Т-90М "Прорив" на Донецком направление. Видео, на котором украинский беспилотник атакует бронетехнику оккупантов, опубликовали на официальной странице 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго в Facebook.

"Прорыв" считается одним из модернизированных и самых защищенных бронированных машин. Однако дрону удалось подлететь к танку и скинуть на него боеприпас, после чего "Прорив" задымился и взорвался.

Заметим, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты потеряли 22 танка Т-90М "Прорыв". Эти утраты подтвердили аналитики Oryx. Всего российская армия получила примерно 100 танков Т-90М.

Бойцы ВСУ "минуснули" и другую военную технику российских военных. Так, на Запорожском направлении с помощью беспилотников они уничтожили боевую машину пехоты, стоимость которой в десятки раз превышала цену самого дрона. Соответсвующее видео опубликовал украинский военный под ником Kriegsforscher на своей странице в Twitter в среду, 19 июля.

По его словам, только 17 числа с помощью 6 FPV-дронов было уничтожено БМП-1, БМП-2 и БТР-82А. Он также подчеркнул, что общая сумма расходов на беспилотники составила 2,1 тыс. долларов, что в сотни раз меньше стоимости уничтоженной российской техники.

В опубликованном видео как раз показана работа беспилотного летального аппарата по БМП-2 оккупантов. Бронированная техника стояла на открытой местности рядом с остатками уничтоженного грузовика. Оператор дрона направил беспилотник в эту сторону. БПЛА на секунду завис над машиной ВС РФ, а потом скинул на нее боеприпас. Сначала БМП задымилась, а потом взорвалась и ее охватило пламя. Что случилось с находившимися там военными в ролике не показали.

Напомним, 18 июля в сети опубликовали видео, на котором украинский беспилотник уничтожил БМД-2 с россиянами. После удара беспилотника бронетехника ВС РФ продолжила движение, но в каком состоянии находились ехавшие в ней оккупанты — неизвестно.

А ранее дроны TORO ликвидировали БМП вместе с россиянами. Несколько российских военных ехали сверху на броне и пострадали от прямого удара дрона камикадзе, лишь двое из них смогли спастись бегством.