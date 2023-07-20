Запустили морские дроны: российские хакеры обвинили два корабля в подрыве Крымского моста

По версии хакеров, танкеры встретились в Черном море, чтобы перебросить беспилотники с одного борта на другой.

Российская группировка хакеров RaHDit заявила о том, что танкеры под флагами Либерии и Маршалловых островов выпустили подводные дроны, атаковавшие Крымский мост. Об этом 20 июля написало "РИА Новости" со ссылкой на представителя хакеров.

Киберпреступники утверждают, что именно из танкеров Beks Loyal и Khudayar Yusifzade были запущены беспилотные морские аппараты, которые ударили по Керченскому мосту и поразили его пролеты, были запущены именно из этих суден. Для этого якобы один из танкеров специально лег в дрейф неподалеку от Новороссийска, а второй страховал его и находился несколько южнее.

Российские хакеры считают, что два танкера причастны к подрыву Крымского моста

Несколько позже, непосредственно перед самой атакой оба танкера встретились в водах Черного моря. Хакеры считают, что это нужно было для того, чтобы перекинуть дроны на борт другого танкера. Они также утверждают, что в теракте участвовало и третье, пока неизвестное судно, находящееся вблизи Крымского моста и корректировавшее удары беспилотников.

RaHDit утверждают, что с палубы одного из танкеров были выпущены БПЛА, разрушившие Крымский мост Фото: РИА Новости

Реакция турецкой стороны

Уполномоченный представитель судоходной компании BEKS SHIPMANAGEMENT & TRADING S.A. (Турция), которая владеет танкером Beks Loyal, Эфе Туналы опроверг все обвинения о том, что корабли как-то причастны к недавним взрывам на Крымском мосту. Он сказал, что турецкой стороне "очень грустно" слышать такие обвинения от России, так как обе страны связаны крепкими деловыми отношениями.

Эфе Туналы также посоветовал журналистам агентства обратиться к онлайн-картам системы MarineTraffic, которая помогает отслеживать путь морских судов. Мужчина подчеркнул, что они свидетельствуют о непричастности судоходной компании к инциденту с Керченским мостом, так как танкер Beks Loyal в то время находился далеко от места происшествия — практически в 100 милях (161 км).

Напомним, 17 июля росСМИ написали о том, что удар по Крымскому мосту могли нанести подводные дроны REMUS 600. В пользу такой версии свидетельствуют кадры из видео, где британские специалисты якобы обучают украинцев управлять этими беспилотниками.

В этот же день в сети появились фото из порта "Кавказ", где у самой линии воды лежал беспилотник. Российская сторона считает, что он мог быть причастен ко взрыву на Крымском мосту или же летел атаковать Керченскую переправу.