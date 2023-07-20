ИИ научился "ловить" преступников по маршрутам авто: первый злодей уже задержан

Нейросеть собирает данные с видеокамер и сообщает правоохранителям о подозрительных маршрутах автовладельцев.

Нью-Йоркская полиция задержала первого наркоторговца, которого удалось вычислить с помощью системы искусственного интеллекта от компании Rekor, пишет Gizmodo. Правоохранители подписали контракт с компанией и теперь ее нейросеть анализирует данные с 480 видеокамер на дорогах и сообщает о подозрительных автомобилях.

Первого наркоторговца система вычислила, проанализировав его постоянные передвижения и остановки в определенных местах, где правоохранители зафиксировали активную продажу наркотиков. Алгоритм обнаружил, что водитель регулярно совершал поездки туда и обратно между Массачусетсом и некоторыми районами северной части штата Нью-Йорк по маршрутам, которые "используются торговцами наркотиками и характеризуются короткими остановками машин преступников".

Когда полицейские обыскали автомобиль подозреваемого, они обнаружили в его машине большое количество кокаина, пистолет и более $34 000 наличными. Позже задержанный признал себя виновным в незаконном обороте наркотиков.

Компания Rekor описывает свою систему ИИ как платформу "дорожной разведки", управляемую нейросетью, и активно заключает контракты с полицейскими управлениями по всей стране. Используя нейросеть Rekor, нью-йоркские полицейские смогли просеять гигантскую базу данных информации, собранной с региональных дорог с помощью системы ALPR для всего округа. Эта система регулярно сканирует 16 миллионов автомобилей в неделю, фиксируя автомобили и их маршруты, чтобы в будущем, при необходимости, у полиции была возможность эффективнее находить преступников и определять наиболее опасные маршруты, которые требуют вмешательства дорожных служб для установки знаков или светофоров.

Конечно, система Rekor активно используется и для считывания номерных знаков проезжающих машин. При обнаружении автомобиля в розыске ИИ дает сигнал правоохранителям, и они могут перехватить подозреваемого прямо на дороге.

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