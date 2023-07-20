"Секс происходит в мозгу": эксперт предсказал, как роботы с ИИ заменят людей в постели

По мнению экс-руководителя Google X Мо Гавдата, в будущем машины смогут полностью имитировать прикосновения и эмоции, неотличимые от настоящих.

Бывший исполнительный директор Google X Мо Гавдат сделал поразительный прогноз: очень скоро появятся гиперреалистичные секс-роботы с искусственным интеллектом, которые сделают классические интимные человеческие отношения устаревшими и не модными. Выступая в подкасте Impact Theory, Гавдат, заявил, что виртуальная и дополненная реальности скоро позволят людям имитировать сексуальные переживания, неотличимые от реальной жизни.

"Просто подумайте обо всех иллюзиях, которые рождаются в вашей голове. Секс происходит именно в мозге, а физическую сторону этого незамысловатого процесса не так уж сложно смоделировать", — говорит Мо.

Но не только физические, но даже эмоциональные и ментальные аспекты отношений можно искусственно воссоздать с помощью сигналов в мозгу, утверждает эксперт. Он также отверг споры о том, действительно ли боты с искусственным интеллектом разумны, заявив, что этот вопрос не имеет значения, если люди верят, что их иллюзии реальны.

"Если мы сможем убедить вас, что этот секс-робот живой или что сексуальный опыт в гарнитуре виртуальной реальности или гарнитуре дополненной реальности не отличается от настоящих прикосновений, то в чем проблема? Вперед за дело!", — подчеркивает Гавдат.

Эксперт отмечает, что люди уже активно используют чат-ботов без цензуры для сексуальных ролевых игр — и они находят удовлетворение, просто читая текст, сгенерированный ИИ. Тем более новые модели искусственного интеллекта с открытым исходным кодом без цензуры позволяют любому настраивать свою личность или просить чат-бота притворится кем-то.

Кстати, известный блогер из Snapchat Кэрин Марджори использует ИИ для заработка на своих подписчиках. На основе ChatGPT она создала CarynAI, аватар с искусственным интеллектом, который предлагает виртуальное общение за доллар в минуту. Сейчас у девушки более 1000 виртуальных бойфрендов, которые платят за простую болтовню с Кэрин или даже за интимные разговоры.

Кэрин Марджори с помощью ИИ зарабатывает $1 в минуту Фото: Twitter

Ранее Фокус рассказывал, что ИИ научился "ловить" преступников по маршрутам авто. Нейросеть собирает данные с видеокамер и сообщает правоохранителям о подозрительных маршрутах автовладельцев.