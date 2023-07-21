"Превратил $4,4 млн в кучу металла": дрон ВСУ за ночь взорвал сразу два российских танка (видео)

Бойцы 92-й механизированной бригады использовали беспилотник, позволяющий видеть даже ночью, и успешно поохотились на технику оккупантов.

Украинские военные за одну ночь с помощью беспилотных летальных аппаратов уничтожили российские танки на общую сумму в $4,4 млн. Соответсвующее видео опубликовали на странице "Армии дронов" в Facebook в пятницу, 20 июля.

В Луганской области бойцы роты ударных беспилотников "Ахиллес" (входит в состав 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко) следили за двумя российскими танками Т-80. После, выбрав удобный момент, бронетехнику противника атаковал беспилотник. Дрон сбросил на танки боеприпасы. Техника практически моментально взорвалась и ее охватил огонь.

"Выследили два вражеских танка Т-80 и с помощью "птички" (беспилотника, — ред.) превратили 4,4 млн долларов в кучу металла", — говорится в дописи к видеоролику.

Что известно о танке Т-80, который ВС РФ применяют в Украине

Это боевой танк третьего поколения, который разработали еще в Советском союзе. Т-80 — первый в мире танк со встроенной противоснарядной динамической защитой. Оснащен 2А46-1, которая производит 40 выстрелов. Развивает скорость до 70 километров в час. Танк принадлежит к классу техники, оборудованной ракетно-пушечным и пулеметным вооружением. Т-80 может выполнять боевые задачи даже в радиусе действия оружия массового поражения.

Т-80 защищен стальной и комбинированной противоснарядной броней. Работает как днем, так и в темное время суток. У танка есть система пуска дымовых гранат и система для установки противоминного трала. Танк может двигаться под водой и таким образом преодолевать преграды на своем пути. Кроме того Т-80 может самоокапываться с помощью бульдозера.

Состоит на вооружении ряда стран, среди которых — Россия, Украина, Пакистан, Белорусь, Ангола, республика Корея, Кипр.

Напомним, 19 июля дрон ВСУ уничтожил новейший российский танк "Прорыв". За время полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты потеряли уже 22 танка "Прорыв", при этом на вооружении армии противника до этого состояло 100 единиц такой военной техники.

В это же время дрон "Пегас" ликвидировал САУ "Гиацинт". Он преодолел 14 километров для того, чтобы атаковать САУ противника. Беспилотник-камикадзе нанес удар, который превратил военную технику россиян в пепел.