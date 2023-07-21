"Я вас предупреждал 40 лет назад": режиссер "Терминатора" высказался об угрозах ИИ (видео)

Джеймс Кэмерон сравнил разработку нейросетей с изобретением ядерного оружия и предположил, что рано или поздно машины выйдут из-под контроля.

Оскароносный канадский режиссер Джеймс Кэмерон приехал на открытие выставки посвященной океаническим исследованиям и дал интервью канадскому CTV News на горячую тему нейросетей и развития искусственного интеллекта. Автор киношедевров "Титаник" и "Аватар" согласен с тем, что достижения в области технологий представляют серьезную опасность для человечества.

"Ребята, я предупреждал вас об этой опасности еще в 1984 году, когда снял первую часть "Терминатора", но вы меня не послушали", — смеется Кэмерон.

Чего боится Джеймс Кэмерон

По мнению режиссера, самая большая опасность ИИ заключается в неконтролируемом распространении и внедрении искусственного интеллекта в военные системы. Как только армия начнет активно использовать ИИ, то это превратится в гонку вооружений, как во времена Холодной войны.

В свою очередь это будет гораздо опаснее, ведь ядерное оружие контролируют люди, а что будет, если ИИ разовьется до такой степени, когда сам будет решать, как ему вести боевые действия и откажется идти на диэскалацию конфликта. ИИ не будет видеть рамок и продолжит боевые действия несмотря ни на что, до последнего человека или робота.

В США уже действует организация выступающая против применения ИИ и роботов в армии Фото: Stop Killer Robots

Что предлагает режиссер

По мнению Джеймса Кэмерона, исследования в области искусственного интеллекта необходимо продолжать, но не только для получения новых возможностей, а еще и для того, чтобы понять все тонкости его опасности. Кэмерон сказал, что важно оценить, кто именно разрабатывает нейросети и ИИ, а также для каких целей ведется такая разработка. Многие из так называемых крестных отцов ИИ недавно выступили с предупреждениями о необходимости регулирования быстро развивающемуся искусственному интеллекту, прежде чем технология станет представлять большую угрозу для человечества.

ИИ как писатель и сценарист

Конечно, в интервью Кэмерон затронул тему генеративных ИИ, которые все лучше могут создавать контент, в том числе и текстовой (сценарии, книги). Это стало одной из причин забастовки сценаристов и актеров в Голливуде, которые опасаются остаться без работы, если нейросети будут и дальше совершенствоваться в этом направлении. Профсоюзы утверждают, что актерам нужна защита от того, чтобы их образы использовались ИИ без согласия, а сценаристы говорят, что студиям не следует разрешать заменять их ИИ для написания сценариев.

Актеры и сценаристы объявили забостовку против внедрения ИИ в Голливуде

Но Кэмерон не верит в ИИ-сценариста или ИИ-писателя. Он поддерживает бастующих, но на данном этапе не видит угроз от нейросетей в этом сегменте. По мнению режиссера, "вопрос заключается не в том, кто написал книгу или сценарий, а в том, хорошая ли это история". Вряд ли искусственный интеллект сможет предложить что-то столь захватывающее, что может быть создано творческим человеком.

"ИИ просто собирает вместе все что он взял из интернета о любви, о лжи, о страхе, о смертности — и просто складывает все это вместе в словесный салат. Вряд ли подобное может называться творчеством и привлечь аудиторию", — сказал оскароносный режиссер. Лично он "не заинтересован", чтобы для его фильмов сценарий писал ИИ, но "можно подождать лет 20 и если ИИ получит "Оскар" за свой сценарий, то тогда можно будет относиться к этой проблеме серьезно", — отмечает Джеймс Кэмерон.

Джеймс Кэмерон говорит о своих опасениях в отношении ИИ

Ранее Фокус рассказывал, что ИИ уже "воскрешает" знаменитостей, но живые актеры против такого "бессмертия". Они опасаются, что их просто заменят алгоритмы искусственного интеллекта оставив актеров без работы.