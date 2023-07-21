Минобороны приняло на вооружение 28 украинских дронов для ВСУ: что о них известно

Украинскую армию усилили тысячи отечественных ударных дронов типа FPV, камикадзе и беспилотных самолетов.

С начала полномасштабного вторжения России Министерство обороны Украины приняло на вооружение 28 моделей отечественных беспилотников и закупило по контрактам тысячи единиц для Вооруженных сил. Об этом говорится в материале на сайте Министерства обороны Украины, который опубликовали 21 июля.

Согласно документам, министерство с февраля прошлого года закупило 28 моделей различных беспилотных летальных аппаратов отечественного производства. Среди них:

6 дронов-камикадзе;

3 беспилотника-камикадзе самолетного типа;

6 FPV-дронов.

Кроме того Минобороны заключило контракты с несколькими украинскими производителями на изготовление 10 моделей беспилотников. Однако подробности об этих дронах не раскрывают. Также уже в этом июле предприятия АО "Украинская оборонная промышленность" сделали профильному министерству два предложения по поводу производства дронов. С одним из них даже заключили сделку на закупку для армии разведывательного беспилотника.

Отметим, что в этом месяце также завершились испытания модели одного из украинских дронов-камикадзе и скоро он поступит в эксплуатацию.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как Украина победит РФ в битве дронов. По словам Валерия Яковенко, украинским военным сейчас нужно столько дронов, сколько нет во всем мире. Поэтому их нужно производить самостоятельно.

Кроме того в конце июля СМИ писали о том, что противотанковый дрон "Сирко" получил новые улучшения. Новый дрон разработчик хочет "запрограммировать" на самоуничтожение после подрыва техники противника, так как не хочет, чтобы разработка оказалась в руках российских оккупантов.