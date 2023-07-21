Китай переделывает обычные дроны в военные: как их будут применять на поле боя

Инженеры модифицируют беспилотники, чтобы они могли перевозить грузы весом до 40 кг со скоростью до 70 км/ч.

Сухопутные войска армии Китая поставили перед собой задачу перепрофилировать обычные коммерческие беспилотники в грузовые дроны, которые будут выполнять логистические миссии на поле боя, сообщает военное агентство Janes. По задумке военных, модифицированные БПЛА смогут поддерживать бойцов на позиции боеприпасами, медикаментами или продовольствием.

Недавно по государственному телевидению Китая (CCTV) показывали сюжет, в котором 83-я армейская группа Сухопутных войск НОАК использует перепрофилированный коммерческий квадрокоптер с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL) во время боевых учений по сбрасыванию боеприпасов солдатам в симулированной боевой обстановке.

Эксперты агентства Janes внимательно проанализировали появившиеся в сюжете дроны и выяснили, что это БПЛА, которые доступны в свободной продаже. В частности, речь идет о беспилотниках для сельскохозяйственного опрыскивания компанией, которые активно применяются в провинции Цзянсу. Такой БПЛА может весить от 20 до 40 кг, иметь ширину около 1,5 м и максимальную скорость 70 км/ч.

Беспилотник имеет стабильные настройки коррекции высоты и может передавать данные солдатам в режиме реального времени. Дроном можно управлять с помощью дистанционного управления или навигации по путевым точкам с наземных станций управления.

Анализ грузового китайского военного дрона от западных экспертов Фото: janes.com

Во время учений 83-я группа армии КНР установила импровизированный отсек для хранения, вероятно, сделанный из углеродного волокна, под центральным модулем БПЛА. Створки в нижней части отсека открываются, чтобы сбрасывать припасы на поле боя. Среди сброшенных боеприпасов были патроны калибра 7,62 мм для автоматов. Так же солдаты продемонстрировали загрузку боезапаса в грузовой отсек через боковой люк беспилотника.

Западные военные эксперты отмечают, что НОАК все чаще использует коммерческие платформы для укрепления своих операций в рамках стратегии развития Пекина "Военно-гражданское слияние". По мнению специалистов, армия КНР и дальше будет использовать гражданские беспилотники для своих военных целей.

Ранее Фокус рассказывал, что армия Китая заменяет солдат роботами с автоматами. Полуавтономные машины-убийцы умеют стрелять из винтовок QBZ-95 по мишеням. Они должны повысить боеспособность войск и охранять важные объекты.