Взломал Tesla и открыл успешный бизнес: юный хакер дал советы, как защититься в Интернете

После взлома 25 авто Дэвида Коломбо не только не арестовали, но еще и пригласили на Всемирный саммит в Дубае, что дало толчок его собственному делу.

Юноша из Германии — 19-летний Дэвид Коломбо — бросил учебу для того, чтобы основать свою IT-компанию Colombo Technology, а потом взломал систему Tesla. Об этом сообщает Business Insider.

В 19 лет он уже стал основателем и владельцем IT-бизнеса. И в этом же возрасте, сидя за ноутбуком в своей детской комнате, юноша взломал 25 автомобилей Tesla. Он мог открывать двери автомобилей, сигналить им и даже водить их. По его словам, все это сработало из-за уязвимости в стороннем приложении TeslaMate, которую Коломбо случайно обнаружил во время проверки безопасности французского клиента. "Белый хакер" рассказал журналистам, что смог получить цифровые ключи от машины через "TeslaMate", своего рода приборную панель, которая ломается и отображает такие данные, как время зарядки и время в пути.

Через недолгое время после этого Коломбо получил электронное письмо от государственного министра по искусственному интеллекту ОАЭ. Он пригласил юношу на Всемирный правительственный саммит в Дубае.

Что известно о Дэвиде Коломбо

Мальчик родился в деревне Виттенбах с населением 200 человек в отдаленном регионе Баварии. Начал программировать в возрасте 10 лет. Но вплотную заниматься IT он стал после смерти матери, которая скончалась от рака. Таким образом юноша пытался отвлечься от потери. Он также пропускал пятничные вечеринки, чтобы продолжить программирование. Первые клиенты у него появились, когда ему было 16 лет.

Сейчас со своей собственной компанией Colombo Technology он проверяет системы безопасности других компаний, взламывая их. Для этого он использует те же методы, что и хакеры, пытающиеся установить вредоносное ПО на серверы компании со злым умыслом. Затем Коломбо пишет отчет о том, удалось ли ему это. За такую работу Коломбо получает от заказчика €15 тыс.

"Белый хакер" переехал на постоянное место жительства в Бахрейн (страна на Ближнем Востоке, — ред.) и мечтает стать миллионером. Он зарабатывает примерно €100 тысяч в год.

Коломбо в беседе с немецким изданием Bild даже дал пользователям интернета несколько советов, как обезопасить себя во "всемирной паутине":

использовать разные и сложные пароли;

использовать менеджер паролей и надежно их сохранять, а не записывать на бумажке;

постоянно обновлять приложения;

не сидеть в интернете в общественных местах и под камерами;

не открывать фишинговые письма.

Кибербезопасность — это жизнь людей

"Кибербезопасность — это жизнь людей. Мы оцифровываем всю нашу жизнь. Это относится и к критически важной инфраструктуре. Моему другу однажды удалось за 30 минут взять под контроль системы самолета. Если дать мне достаточно времени и денег, возможно все", — сказал Коломбо.

Напомним, в мае 2023 года стало известно, что в Испании задержали британского хакера, который взломал Маска, Гейтса, Обаму и украл почти $800 тысяч. Он и другие члены его хакерской группы захватили контроль над аккаунтами и попросили подписчиков отправить им биткоины, обещая удвоить их деньги.

В это же время СМИ писали о том, что хакеры из Китая шпионили за критической инфраструктурой США. Кибершпионы хотели взломать военные объекты на острове Гуам и коммуникационную инфраструктуру между Штатами и Азией. Волны новых атак ждут при вторжении Пекина в Тайвань, отметили журналисты.