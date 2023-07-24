"Ушли далеко вперед": Игнат раскрыл, как Россия сбивает дроны в Крыму (видео)

Украина должна перейти к практике, когда беспилотники противника не сбиваются зенитными ракетами, а обезвреживаются с помощью систем РЭБ.

Украине нужно развивать технологии радиоэлектронной борьбы, так как Россия в этом вопросе начала опережать нашу страну. Такое мнение высказал спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона в понедельник, 24 июля.

"К сожалению, оккупанты ушли далеко вперед, развивая свои средства РЭБ", — сказал Игнат.

Также новейшие средства радиоэлектронной борьбы в виде мощных станций препятствуют работе украинских Сил обороны и контрнаступлению в целом.

"Беспилотники, которые используют наши силы обороны, в том числе и квадрокоптерного типа, донимают оккупантов. Поэтому у них и есть достаточно этих систем", — объяснил Игнат.

По словам спикера ВС, сейчас российские военные показали, что беспилотники необязательно сбивать зенитными ракетами и тратить на это боекомплект. Гораздо эффективнее и выгоднее иметь на сегодня иметь мощные станции РЭБ для защиты от атаки дронов противника. Поэтому Украине нужно ускориться и догонять в этом вопросе РФ.

"Украина тоже имеет неплохие сдвиги, но начали немного поздно", — добавил Юрий Игнат, комментирую текущую ситуацию в ВСУ касательно средств РЭБ.

Как средства РЭБ помогут Украине в войне с Россией

По словам спикера ВС, армия должна стремиться к тому, чтобы не применять зенитное вооружение или истребители для обезвреженная вражеского беспилотника. Подавлять его и принудительно садить нужно с помощью различных средств РЭБ, которые в Украине уже начали развивать.

"Ну, вы видите, что есть и антидронные ружья, и более мощные станции, способные работать на больших расстояниях и охватывать больший радиус", — сказал Игнат.

Кроме того, нужно работать над беспилотными летальными аппаратами, которые помогут сделать любую точку в Крыму досягаемой для украинских дронов. Это в свою очередь поможет ВСУ уничтожать поставки ударных дронов и ракет, которыми Россия атакует Украину. По мнению Игната, уничтожать поставки ракет эффективнее, чем бороться с самими ракетами, которые уже поднялись в воздух и летят к цели.

Напомним, 24 июля в Крыму прогремели мощные взрывы. Полуостров атаковали более 10 беспилотников. Оккупационные власти подтвердили, что один из украинских беспилотников попал в склад БК, из-за чего в районе объявлена частичная эвакуация населения.

Несколько позже Минобороны РФ сообщило детали атаки БПЛА на Крым. По сообщениям министерства страны-агрессора, средствами РЭБ якобы "приземлили" 14 украинских беспилотников, 11 из которых упали в акватории Черного моря. Заявление Минобороны РФ противоречит словам Сергея Аксенова, который ранее сообщал о попадании как минимум одного БПЛА в склад боеприпасов.