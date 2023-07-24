"Не стоит недооценивать": в ВСУ намекнули, кто запустил дроны на Москву (видео)

Украинская армия развивает беспилотные технологии, но пока наносит удары только по оккупированным территориям, уверяет военный Юрий Федоренко.

Несмотря на то, что Украина активно развивает собственно производство беспилотников, Силы обороны не атаковали Москву. Об этом заявил командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОМБр Юрий Федоренко в эфире национального телемарафона в понедельник, 24 июля.

По его словам, Силы обороны не наносят никаких ударов за счет беспилотной авиации по территории РФ.

"Мы работаем исключительно у себя на территории и наносим точечные удары по оккупированной территории. Что касается ударов, которые прозвучали в центре Москвы, то не стоит недооценивать движение сопротивления", — сказал Федоренко.

"Гонка беспилотников": почему Россия опережает Украину

Командир роты "Ахиллес" отметил, что противник все время пытается насытить свои силы теми средствами, что есть и у сил обороны. Но эффективность их применения зависит не только от количества, а от мастерства, умения и понимания дела. В этом случае Украина находится впереди.

"Что касается количества средств, в этом плане нас обгоняет РФ. Поэтому очень важно, что есть уже поддержка государства и поддержка каждого украинца, который донатит на Силы обороны", — подчеркнул Федоренко.

Он также обратил внимание на то, что в ближайшее время государство не может перекрыть все потребности в средствах БПЛА. Однако именно такие средства необходимы украинской армии.

"Формула проста: больше дронов — больше потерь противника и меньше — у Сил обороны", — объяснил военный.

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"Для России комплектующие поступают еще из Китая. В РФ пока сохраняется возможность завозить комплектующие, изготавливать определенное количество деталей и модернизировать", — сказал командир роты ударных беспилотников.

Кроме этого он озвучил, что Украина должна предпринять, чтобы дать достойный ответ Российской Федерации. На дипломатическом уровне должна активнее вестись работа, необходимая для того, чтобы уменьшать возможность России получать комплектующие. Второе — это системы ПВО, которые есть внутри нашего государства как на передней линии, так и в прифронтовых городах. Также это подготовка позиции и необходимых средств РЭБ.

Напомним, ранее военный объяснил, почему ПВО и РЭБ Москвы пропустили дроны. В Минобороны утверждают, что смогли подавить БПЛА, однако Сергей Грабский обратил внимание, что они все равно попали в здания. Кроме того, в Москве не было проблем со связью, как при предыдущих атаках.

Также мы писали о том, как отреагировали Украина и РФ после атаки БПЛА на Москву. Удары беспилотников по Москве были зафиксированы около четырех часов утра — взрывы прозвучали возле Министерства обороны РФ. В украинском правительстве отмечают, что российская ПВО все менее способна защищать небо.