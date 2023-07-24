"Пробили щит": Москву атаковали дроны-аналоги иранских Shahed, — BBC

Максимум, что могут российские средства РЭБ, это подавить системы наведения дронов и помешать им попасть в цель, считает Илья Абишев.

Беспилотники, которые ударили по Москве 24 июля, были из класса иранских "шахедов", которыми сама РФ атакует Украину. Такое мнение выразил военный обозреватель ВВС Илья Абишев.

Эксперт обратил внимание на то, что проверить заявления Минобороны РФ о том, что системы радиоэлектронной борьбы подавили беспилотники и не дали им атаковать важные объекты в Москве, проверить нельзя. Аналоги иранских Shahed — это дроны-камикадзе и они самоуничтожаются, когда достигают цели.

"Они взорвались, причем один рядом со зданиями Министерства обороны. Были ли беспилотники сбиты с курса или сами промахнулись, что было их главной целью — можно только гадать", — сказал Абишев.

Понедельничная атака дронов показала также недостатки в работе российской системы ПВО. По словам аналитика, в самом Минобороны не отрицают тот факт, что БПЛА беспрепятственно вторгаются в воздушное пространство РФ, долетают практически до центра Москвы и только тогда по ним начинает работать система ПВО.

"Дроны-камикадзе в очередной раз прошивают щит неба российской столицы, долетают почти до центра, а ПВО, как следует из заявления Минобороны, вступает с ними в бой, когда впору применять уже все подручные средства — вплоть до стрелкового оружия", — отмечает Илья Абишев.

Он считает, что максимальный предел работы систем РЭБ, находящихся в Москве, — это вывести из строя системы радио- или оптико-электронного наведения беспилотников на конкретный объект. Но даже эти возможности военные демонстрируют уже тогда, когда дрон направляется к своей цели. Хотя в идеале они должны "отрабатывать" БПЛА задолго до этого по установленным ранее координатам.

При этом Кремль не комментирует сегодняшний налет на Москву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков даже не стал отвечать на вопрос журналистов о том, сделала ли власть какие-то выводы после майского налета дронов. Вместо четкого ответа, Песков посоветовал медийщикам задать такой вопрос представителям Минобороны.

Напомним, 24 июля Юрий Игнат раскрыл, как Россия сбивает дроны в Крыму. По его словам, Украина должна перейти к практике, когда беспилотники противника не сбиваются зенитными ракетами, а обезвреживаются с помощью систем РЭБ.

В этот же день в ВСУ намекнули, кто запустил дроны на Москву. Украинская армия развивает беспилотные технологии, но пока наносит удары только по оккупированным территориям, уверяет военный Юрий Федоренко.