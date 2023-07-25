Ответ "Ланцетам" есть: какими дронами ВСУ уничтожают оккупантов на фронте (видео)

Одни из основных отечественных дронов в зоне боевых действий — это "Пегас" и "Буцефал". Украинские военные также будут работать с наземным дроном "Мангал".

Производство отечественных беспилотников выросло в некоторых категориях в десятки и даже в сотни раз, а на украинском рынке сейчас присутствуют более 100 компаний-производителей дронов. Об этом говорится в сюжете, который показали в эфире национального телемарафона в понедельник, 25 июля.

Сколько беспилотников нужно украинским военным на фронте

По состоянию на сейчас 28 моделей украинских беспилотников прошли ввод в эксплуатацию и получают государственные сертификаты. Однако дронов все равно не хватает, так как они — расходный материал на фронте.

По данным Американского аналитического центра, ежемесячно бойцы Сил обороны Украины тратят до десяти тысяч беспилотников различных типов. В эту цифру входят все возможные типы дронов от квадрокоптеров и до "Байрактаров".

Сооснователь проекта "Экскадрон", который согласился пообщаться с журналистами, отметил, что даже производство Украиной собственных беспилотников не удовлетворит потребности армии в дронах на фронте.

"Даже если Украине строить какой-то дроновый завод, он все равно не сможет со старта производить более 5 тысяч дронов в месяц. Армии нужно более 10 тысяч", — сказал он.

Андрей считает, что на данном этапе дроны выгоднее закупать у мелких производителей, так как на строительство собственных мощностей может уйти драгоценное время.

В свою очередь вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров говорит о том, что Украина показывает хорошие результаты в сфере производства БПЛА. Однако не о всех этих показателях можно говорить на камеру.

"Мы не можем показывать все процессы производства дронов из соображений безопасности. Лучше пусть это почувствуют на фронте наши военные", — сказал глава профильного министерства.

Какие дроны производят в Украине

В стране также активно развивается производство FPV-дронов. Это быстрые и маневренные дроны-камикадзе, который могут поражать вражескую технику даже на полном ходу.

Один из основных отечественных FPV-дронов на линии фронта — это "Пегас". Работают бойцы ВСУ и с беспилотником "Буцефал". Это десятидюймовый дрон, который может поднимать боеприпасы, весом до двух килограммов. Максимальная дальность полета такого БПЛА — 17,6 км. Эти беспилотники выпускает "Эскадрон".

Скоро поедет на фронт и наземный дрон "Мангал". Он спокойно проходит по любой местности и достаточно мощный. Его задача — подрыв бронетехники врага, разведка, уничтожение живой силы. Наземный беспилотник легкий в управлении, имеет пульт с экраном и кнопку детонации. Операторы могут управлять им, не проходя специального обучения. Радиус работы беспилотника — 50 км. Стоимость — до 40 тыс грн.

Напомним, 24 июля в Украине испытали новый дрон STING A. Беспилотник может работать как в качестве дрона-разведчика, так и выполнять функции ударного БПЛА.

А 21 июля эксперт раскрыл, чем Украина ответит на российские дроны "Ланцет". Украинцам не нужно подстраивать свое производство под одну модель из РФ, но стоит позаботиться о средствах защиты, уверяет Валерий Яковенко.