"Филигранная работа": эксперт рассказал, почему атака БПЛА по Москве стала удачной (видео)

Беспилотникам удалось обойти ПВО и долететь к самому центру столицы РФ, а для этого нужно было учесть много факторов.

Удар беспилотных летальных аппаратов по Москве 24 июля был успешным и помог Украине достичь сразу несколько целей. Об этом рассказал координатор международной редакции онлайн-медиа "Милитарный" Вадим Кушников в эфире программы "Укринформ: вечерний стрим".

Эксперт сразу подчеркнул, что речь о том, дроны какой именно стороны атаковали Москву, не идет. Главное заключается в том, что эта операция неожиданно принесла свои плоды и для украинских военных.

"Что касается ударов по Москве, это вопрос достаточно интересный. Трудно судить именно с военной точки зрения, но с точки зрения медийной, психологической, то это достаточно удачная атака", — сказал Кушников.

Он назвал вчерашний полет дронов в столице РФ "филигранной работой" и отметил, что эта атака — уже не первый случай, когда беспилотные летальные аппараты преодолевают преграды РЭБ и ПВО, долетают до Москвы. Поэтому саму операцию можно считать вполне успешной, ведь БПЛА удалось беспрепятственно пролететь в самый центр города, хотя московская система ПВО всегда отличалось высокой концентрацией и эшелонированностью.

По словам Кушникова, налет дронов на столицу России был хорошо спланированной и очень деликатной операцией. Ведь нужно было учесть много факторов и разработать оптимальный маршрут для беспилотников, передвигаясь по которому они бы достигли своих целей.

Напомним, 24 июля в ВСУ намекнули, кто запустил дроны на Москву. Украинская армия развивает беспилотные технологии, но пока наносит удары только по оккупированным территориям, уверяет военный Юрий Федоренко.

Также эксперт рассказал, почему российская ПВО беспомощна перед БПЛА. По словам подполковника ВСУ в запасе Сергея Грабского, российская ПВО представляет собой советские системы, которые не рассчитаны на борьбу с беспилотниками. В связи с этим Москва остается уязвимой для подобных атак.