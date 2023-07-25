Оставили без воды и боеприпасов: FPV-дроны ВСУ вывели из строя технику оккупантов (видео)

По словам украинских военных, в результате налета дронов несколько российских оккупантов получили ранения.

Украинские военные с помощью беспилотных летальных аппаратов вывели из строя технику оккупантов: машины Урал-4320 и ГАЗ-3308, а также автоцистерну. Видео опубликовали на официальной странице 103-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины во вторник, 25 июля.

"Грузовая автомобильная техника Урал-4320, ГАЗ-3308, которые используются для перевозок личного состава и боеприпасов, а также автоцистерна для подвоза воды на позиции — выведены из строя, а оккупанты бросились бежать, прихватив с собой тяжелораненых и незабываемые впечатления", — подписали бойцы видеокадры.

Сначала операторы беспилотников начали охотиться за автоцистерной, которая подвозила воду на позиции российских военных. Машина ехала грунтовой дорогой, прижимаясь к лесополосе. Дрон подлетел к ней и нанес удар в районе цистерны. Техника задымилась. Пострадал ли при этом водитель транспортного средства — неизвестно.

Второй целью для украинского дрона стал грузовой Урал-4320. Он перевозил бойцов ВС РФ. Оператор БПЛА дождался, пока все они окажутся внутри кузова, задал беспилотнику маршрут и нанес удар. Грузовик задымился, однако ему удалось сдвинуться с места и поехать.

Также бойцы ВСУ выследили грузовой ГАЗ-3308. Возле машины суетилось до десятка оккупантов. К грузовику подъехала белая легковая машина, из которой также вышло несколько российских военных. Все они побежали в посадку, а беспилотник нанес удар по кабине грузовика.

Напомним, 24 июля военные показали, как дрон-камикадзе ВСУ влетел в убежище россиян. Бойцы Сил специальных операций дождались, когда оккупанты соберутся в одном месте, а затем взорвали их точным ударом беспилотника.

В этот же день беспилотники ВСУ ликвидировали бронетехнику ВС РФ на миллионы. Дроны помогают военным проводить разведку, корректировать артиллерийский огонь и поражать цель на дальней дистанции.