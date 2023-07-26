"Большой ущерб": какие здания атаковали дроны в Москве и как их выбрали, — расследование

Целью для удара беспилотников 24 июля могла быть как штаб-квартира Минобороны, так и здание, в котором размещен "офис" хакеров из группировки Fancy Bears.

Во время атаки беспилотников на Москву 24 июля цели, которые они поразили, могли быть выбраны исходя из того, насколько серьезный репутационный урон они нанесут Кремлю. Об этом рассказал расследователь "Радио Свобода" Марк Крутов.

Атака дронов на столицу РФ: "Панцирь" над кабинетом Шойгу не сработал

По одной из версий, озвученных Крутовым, налеты беспилотников имели своей целью показать несостоятельность российских систем ПВО и РЭБ. Ведь один из беспилотников упал в 300 метрах от здания Минобороны.

"С репутационной точки зрения, это, конечно, большой ущерб, поскольку это буквально 15 минут от Кремля, 300 метров от здания Минобороны и того самого знаменитого "Панциря" на крыше Минобороны, который установлен чуть ли не над кабинетом Шойгу", — говорит расследователь.

Он считает, что "Панцирь" в любом случае должен был сработать. И его "промах" 24 июля не зависил от высоты и траектории полета БПЛА, как это позднее озвучили в профильном российском министерстве. Все дело в том, что "Панцирь" расположен не намного выше окружающих его домов. Поэтому, когда беспилотный летальный аппарат снижался, приближаясь к своей цели, это средство РЭБ должно было его подавить. Однако этого не случилось, что может указывать на технические неполадки в самом "Панцире".

БПЛА целились прицельно по Минобороны РФ

Крутов не сбрасывает со счетов и еще одну версию, согласно которой беспилотные летальные аппараты могли прицельно атаковать штаб-квартиру Министерства обороны России. Она расположена буквально в 300 метрах от места падения одного из беспилотников.

Ведь сначала дрон протаранил крышу здания по адресу Комсомольский проспект, дом 18, который принадлежит комплексу Хамовнических казарм, построенных в начале XIX века. Все это принадлежит министерству обороны. В частности там расположен главный военный оркестр министерства обороны.

Удар возмездия хакерам

Журналист-расследователь также напомнил, что именно там, в доме под номером 20 располагается так называемая в/ч 26165, однако на самом деле там дислоцируются не военные, а международная хакерская группировка известная как Fancy Bears и APT28. Она курируется Главным разведывательным управлением и причастна ко взлому почты Демократической партии США. Кроме того кибепреступники пытались взломать почтовые ящики депутатов Бундестага и группы следователей, которые работали по делу катастрофы "Боинга" Малайзийских авиалиний в Донецкой области. Проанализировав все эти факты, Крутов пришел к выводу, что беспилотники могли атаковать именно эту хакерскую группировку, контролируемую ГРУ.

Он назвал еще одну причину, которая могла определить цели для налета беспилотников в Москве. По его мнению, дроны могли атаковать помещения, в которых располагался "офис" хакеров из группировки APT28, атаковавших Украину накануне полномасштабного вторжения ВС РФ.

Поэтому беспилотные летальные аппараты (в том случае, если их контролировала украинская сторона), могли ударить прицельно по хакерам. В таком случае падение дрона на эти здания не было случайным стечением обстоятельств. Однако как отмечает сам расследователь, на сто процентов он не уверен именно в этой версии.

Напомним, ранее зарубежные СМИ писали о том, что Москву атаковали дроны-аналоги иранских Shahed. Максимум, что смогли при этом российские средства РЭБ, это подавить системы наведения дронов и помешать им попасть в цель, считает Илья Абишев.

Вследствие этого российские генералы запаниковали от удара дронами по Москве. Однако по мнению экспертов, чтобы разрушать вражескую военную инфраструктуру, надо запускать каждую ночь десятки БПЛА