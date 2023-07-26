Мгновенно заметит радары РФ: инженеры придумали сверхточную систему РЭБ для самолетов

Как отмечают американские ученые, передовые алгоритмы анализируют сигналы противника и отсеивают ложные цели, что упростит работу пилотов.

Военно-воздушные силы США выделили почти $5 млн Юго-Западному научно-исследовательскому институту на разработку особой адаптируемой системы радиоэлектронной борьбы, сообщает EurekAlert. Эта система следующего поколения будет способной обнаруживать передовые радиолокационные сигналы противника с помощью новых алгоритмов.

Как говорят исследователи, одной из главных проблем летчиков-истребителей сегодня является точность определения самолетов врага в небе. Ложные срабатывания сегодняшних систем РЭБ отнимают у пилотов много времени и внимания на анализ и отсеивание ложных целей.

Поэтому ученые Юго-Западного научно-исследовательского института (SwRI) решили использовать передовые алгоритмы в тестовой среде с перегруженными сигналами, что соответствует насыщенному воздушному полю боя. Им удалось добиться точности определения целей и вражеских РЭБ на уровне 99%, что является лучшим результатом на сегодня.

Инженер настраивает систему РЭБ на основе UWR Фото: SwRI

Именно наблюдение с помощью алгоритмов, а не само сканирование, позволяет быстрее обнаруживать импульсы противника, обеспечивая более быстрое реагирование и лучшую защиту для военных самолетов США. Для своей новой системы исследователи применили технологию UWR (Ultra Wideband Radio — цифрового сверхширокополосного приемника). Это обеспечило почти мгновенное обнаружение сигналов в более широкой полосе электромагнитного спектра, расширяя возможности по подавлению радаров противника.

"Новая технология UWR от нашего института представляет собой долгосрочное решение для защиты и разведки и способна превзойти существующие и будущие радарные системы противника, даже если они увеличат пропускную способность, гибкость и адаптируемость", — заявил Финли Хикс из SwRI, возглавляющий группу разработчиков UWR.

Еще одной особенностью системы UWR является ее соответствие техническому стандарту Sensor Open System Architecture. Это означает, что новую разработку можно легко интегрировать в устаревшие и недавно разработанные системы оружия с открытой архитектурой.

Ранее Фокус рассказывал, что РФ создает компактную систему для охоты на мини-дроны ВСУ. Оккупанты утверждают, что их новая система РЭБ может обнаруживать и "глушить" даже маленькие дроны типа Mavic, которые активно используют наши бойцы на фронте.