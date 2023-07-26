Заряжать гаджеты станет еще проще: ученые смогли передать энергию на большом расстоянии

Благодаря исследованию технология беспроводной зарядки стала эффективнее на 80%, и смартфоны больше не придется прикладывать к индукционным площадкам.

Финские исследователи из Университета Аалто смогли добиться значительного прогресса в беспроводной передаче энергии, сообщает официальный сайт Университета. Ученые установили две катушки диаметром 7,2 см и заставили их передавать электричество на расстояние 18 см с эффективностью 80%.

Казалось бы, расстояние не так велико, но это действительно прорыв с учетом того, что нам с вами до сих пор приходится прикладывать устройства к индукционным площадкам. Именно из-за этого, говорят ученые, внедрение беспроводных зарядок все еще довольно медленный процесс. Но теперь инженеры разработали новую систему, которая может обеспечить более эффективную беспроводную передачу энергии на большие расстояния.

Сегодня главная проблема беспроводных зарядок заключается в том, что эффективность беспроводной зарядки падает очень быстро по мере увеличения расстояния между двумя устройствами – индукционной площадки и самого гаджета. К тому же, излучение от передающей и принимающей катушек мешает самой передаче. Поэтому для нового исследования команда Аалто разработала новую динамическую теорию беспроводной зарядки, которая позволяет повысить эффективность на больших расстояниях.

Команда проверила эту идею, используя две рамочные антенны, и опубликовала результаты в своей научной работе. Изменяя токи в антеннах, они смогли подавить сопротивление излучения в петлях и улучшить процесс. Даже при размещении на расстоянии 18 см эффективность передачи мощности составила более 80%.

Эксперимент ученых по передачи энергии на расстоянии Фото: Университет Аалто

"Мы хотели сбалансировать эффективную передачу мощности с потерями излучения, которые всегда происходят на больших расстояниях", — сказал Нам Ха-Ван, ведущий автор исследования. — "Оказывается, когда токи в рамочных антеннах имеют одинаковую амплитуду и противоположные фазы, мы можем компенсировать потери на излучение, тем самым повышая эффективность".

Финские ученые уверены, что обязательно настанет день, когда нам больше не придется даже думать о зарядке устройств — они будут просто заряжаться без проводов, пока мы занимаемся своими делами. И это звучит не так фантастично с учетом того, что еще лет 20 назад мы вообще не могли мечтать о беспроводных зарядках, подчеркивают исследователи.

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