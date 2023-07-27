Разорвало изнутри: дрон "Пегас" поразил российский "Солнцепек" за $15 млн (видео)

Беспилотный летальный аппарат "Пегас", стоимостью в несколько сотен долларов, лишил российских военных техники за 15 миллионов долларов.

Спецназовцы Службы безопасности Украины с помощью FPV-дрона "Пегас" ликвидировали российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Соответсвующее видео опубликовал в своем Telegram-канале вице-премьер-министр Михаил Федоров в четверг, 27 июля.

Военные "отработали" по технике противника беспилотником, закупленным для бойцов в рамках проекта "Армия дронов". На видео, снятом БПЛА, запечатлено, как по центральной дороге в разрушенном поселении едет ТОС "Солнцепек". Оператор направил дрон и заставил его поразить цель.

Огнеметная система задымилась, но не останавилась сразу и продолжила ехать под наблюдением украинского дрона-разведчик. Через несколько секунд "Солнцепек" взорлвася: его окутали пламя и густой дым, а в воздух взлетели реактивные снаряды — боекомплект детонировал и разорвал машину изнутри. Когда дым рассеялся, беспилотник-наблюдатель подлетел ближе и снял боевую технику ВС РФ, которая превратилась в груду искореженного металла.

"Это — результат мощной работы спецназовцев СБУ беспилотником "Пегас". Теперь у россиян минус одна такая система (ТОС "Солнцепек", — ред.). И, конечно, уничтоженной техники оккупантов будет больше", — написал Михаил Федоров под видео.

Чем опасен "Солнцепек" для украинских военных

"Солнцепек" — это тяжелая огнеметная система, разработанная в 2001 году. Она уничтожает цели неуправляемыми реактивными снарядами. Задача этой ТОС — уничтожение автомобилей и легкобронированной техники, разрушение зданий, ликвидация живой силы. Люди, попавшие в зону действия огнеметной системы, получают сразу несколько характерных травм: у них есть осколочные ранения, ожоги от высокой температуры и общее поражение организма (контузия) от ударной волны и высокого давления, образующегося в зоне поражения.

"Солнцепек" имеет 24 направляющих (меньше, чем у своего предшественника). Выполнен на основе танка Т-72. Состоит из боевой и транспортно-заряжающей машин. Работает по целям реактивными снарядами. В среднем одна единица такой военной техники обходится в 15 миллионов долларов.

Состоит на вооружении у армий России, Азербайджана, Армении, Алжира, Ирака, Казахстана, Саудовской Аравии и Сирии. С "Солнцепеком" в РФ работают как минимум три бригады, два полка и отдельный огнеметный батальон. ВС РФ применяли огнеметные системы этого типа в Первой и Второй чеченских войнах, во время боевых действий на украинском Донбассе и в Сирии.

Напомним, в начале июля ВСУ ударили по позициям оккупантов трофейной системой ТОС-1А "Солнцепек". По информации российских пабликов, огнеметная система была захвачена украинскими военными во время "отвода подразделений ВС РФ" из Харьковской области осенью прошлого года.

Также в середине июня ВСУ во время боев в Запорожской области уничтожили очередной "Солнцепек". Аэроразведка бригады НГУ обнаружила и скорректировала удар 47-й отдельной механизированной бригады "Магура". Благодаря совместным действиям, российские войска потеряли тяжелую огнеметную систему залпового огня.