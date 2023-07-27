Танки, "Грады" и "Пион": один дрон Bayraktar уничтожил полсотни единиц техники ВС РФ

Bayraktar TB2, купленный непосредственно у компании-производителя Baykar, уже ровно год отслужил ГУР и принес россиянам большие потери.

Беспилотник Bayraktar TB2, который фонд "Повернися живим" год назад передал Главному управлению разведки Украины, поразил уже 49 целей противника. Информация об этом появилась на официальной странице фонда в Twitter.

Как отметили в благотворительной организации, единственный напрямую закупленный у производителя беспилотник за год показал высокую эффективность в зоне боевых действий в Украине. Он поражал цели в "сотрудничестве" с HIMARS, пользуясь трансляцией, подстраховывал украинских военных во время контрнаступлений в Харьковской области и в Херсоне. Также Bayraktar TB2 ликвидировал 80 человек живой силы противника и уничтожил большое количество техники.

За год Bayraktar TB2 поразил в Украине:

28 единиц военной автомобильной техники ВС РФ;

8 боевых бронированных машин;

7 российских танков;

4 РСЗО "Град";

один 2С7 "Пион";

один антенный комплекс.

Напомним, "Армия дронов" за предыдущую неделю уничтожила 101 единицу техники РФ на миллионы долларов. Благодаря работе украинских БПЛА был ликвидирован 21 танк, 36 боевых бронированных машин, 18 опорных пунктов оккупантов и многое другое.

А 25 июля росСМИ написали о том, что турецкий боевой дрон Bayraktar сбили в Белгородской области. Дрон упал рядом с украинской границей, однако ни МЧС, ни губернатор региона Вячеслав Гладков никак не прокомментировали падение беспилотника. Дрон самолетного типа сбили неподалеку села Илек-Кошары Ракитянского района, которое расположено на расстоянии 14 километров от границы с Украиной. В результате падение беспилотного летального аппарата никто из людей не пострадал. Также дрон ничего не разрушил на своем пути.