"РФ не может производить тысячи дронов": эксперт объяснил, почему не нужно паниковать

К 2021 году без полномасштабной войны и жестких санкций Россия накопила всего около 2000 БПЛА, а теперь обещает делать в пять раз больше за месяц.

Россия не сможет производить для своей армии тысячи беспилотников "Ланцетов", Shahed-136 или других моделей. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил причины на своей странице в Facebook.

На прошлой неделе телеканал "Россия 1" показал сюжет о производстве дронов-камикадзе "Ланцет" — предприятие Zala Aero уверяет, будто увеличила выпуск в 50 раз и может собирать десятки тысяч таких аппаратов в месяц. А накануне появилась информация о массовом производстве в России иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

"У россии нет технической и технологической возможности в месяц производить в полностью замкнутом цикле тысячи дронов того или иного типа", — заявил Александр Коваленко.

Он напомнил, как в октябре 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил: на тот момент на вооружении у страны были 2 тысячи БПЛА, и подал это как большое достижение. Такое количество беспилотников россияне смогли сделать за несколько лет в куда более спокойные времена, чем сейчас — до полномасштабной войны, введения жестких международных санкций и экономического упадка. Эксперт не верит, что за полтора года войны РФ смогла бы в разы нарастить производство.

"Даже в самом Иране, по состоянию на осень 2022 производилось в среднем 50 дронов Shahed-136. К концу 2022 — началу 2023 удалось приблизиться к показателю производства до 100 Shahed-136 в месяц. Это производство в стране, в которой все для этого процесса настроено и отлажено", — подчеркнул аналитик.

Александр Коваленко обратил внимание, что россияне записывают на видео и показывают едва ли не каждый успешный удар своих дронов-камикадзе "Ланцет" на территории Украины, и таких случаев отнюдь не тысячи. За последний месяц он насчитал в открытых источниках менее 100 роликов.

В июне Силы обороны Украины по официальным данным сбили 414 БПЛА, 166 из них — Shahed-136, а 248 — другие модели, в том числе российские. В июле сбитых "нешахедов" уже 255. По наблюдениям Коваленко, от месяца к месяцу количество потерянных Россией "Ланцетов", "Орланов" и других беспилотников почти не меняется, а значит их не становится значительно больше.

"Когда кто-то заведет очередной скулеж о том, что Россия может производить десятки тысяч дронов и, что скоро нас всех ежедневно будут атаковать сотни Shahed-136 и "Ланцет-3". Ну, вы знаете, что в таком случае делать. Порою, паникер хуже обезьяны с гранатой", — подытожил он.

16 июля компания ZALA Aero представила в России новую версию дронов "Ланцет". Ее оснастили складными крыльями и хвостовым оперением, а запускать планируют из контейнерных установок.

До этого эксперт Института им. Александра Поля Павел Вернивский сообщил, что в России уже собирают иранские БПЛА Shahed. На дронах этой модели, которые сбили в начале июля, обнаружили маркировку, указывающую на новое место производства.