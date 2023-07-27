"Восстановлению не подлежит": дрон ВСУ уничтожил новейшую российскую БМД-4М (видео)

БМД-4М, которые Россия приняла на вооружение в 2016 году, предназначены для ведения точного огня на ходу.

Бойцы 88-го отдельного батальона морской пехоты поразили российсккую боевую машину десанта модели 4М в Донецкой области. Видеозапись успешной атаки в Telegram опубликовал Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Аэроразведчики ВСУ с воздуха благодаря дрону обнаружили на дороге несколько единиц российской техники разной степени целостности. Среди них оказалась и БМД-3М с боекомплектом на борту. Украинские военные решили не оставлять боевую машину оккупантов на произвол судьбы.

Морские пехотинцы запустили дрон-камикадзе типа FPV (First person view — вид от первого лица) под названием "Пегас". Это дешевые квадрокоптеры, которые собирают в украинской школе операторов БПЛА "Эскадрон", а военные вооружают их взрывчаткой или боеприпасами для уничтожения техники. Один из таких дронов врезался в башню БМД и окончательно вывел ее из строя, чтобы россияне не смогли ее отремонтировать и вернуть в строй.

"Эвакуации и восстановлению данная боевая машина не подлежит", — прокомментировал Стратком ВСУ.

БМД-4М была принята на вооружение ВДВ России в 2016 году, в отличие от стандартной БМД четвертого поколения она получила улучшенный двигатель, тепловизор и узловую совместимость с БМД-3. Система управления огнем оснащена высокоточным стабилизированным прицелом с тепловизионными и дальномерными каналами для стрельбы на ходу.

В базовый арсенал БМД-4м входят:

100-мм пушка/пусковая установка 2А70 (34 осколочно-фугасных снаряда);

30-мм автоматическая пушка 2А72 (500 выстрелов);

7,62-мм пулемет ПКТМ (2000 патронов);

ПТУР 9М117М3 "Аркан" (четыре ПТУР);

шесть пусковых установок отстрела 81-мм дымовых гранат 902В или "Туча".

Ранее писали, как украинский беспилотник атаковал БМД-2 с россиянами. После удара один из российских военных свалился с брони, а другие в спешке уехали на дымящейся машине.

ВСУ также показали, как уничтожили дроном новейший российский танк Т-90М "Прорыв". Хватило одной гранаты, чтобы вывести из строя редкую и дорогостоящую боевую технику оккупантов.