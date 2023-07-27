Усилит атаки на поле боя: военные опробовали в деле виртуальную систему Vegvisir (видео)

Комплекс устанавливается на бронетехнику, собирает данные изнутри и снаружи машины, а затем выводит на VR-очки. Это позволяет солдатам видеть гораздо больше.

По инициативе вооруженных сил Хорватии и Эстонии механизированные подразделений двух стран протестировали новую виртуальную боевую систему Vegvisir от одноименного стартапа. Подробности проекта сообщает Shepard Media.

Что такое система Vegvisir

Vegvisir — это информационный комплекс, собирающий данные с различных датчиков, как внутри машины, так и расположенных на ее корпусе, который помогает экипажу бронетехники лучше ориентироваться на поле боя, точнее наводиться на цель и получать всю важную информацию за пределами своего боевого транспорта.

В системе Vegvisir применяются различные камеры и датчики, получаемую информацию которых обрабатывает специальный алгоритм, выводя соответствующие сообщения на дисплей VR-гарнитуры членов экипажа.

Примерно так видит ситуацию на поле боя экипаж БТР с ситемой Vegvisir Фото: Vegvisir

В результате бойцы могут видеть не только свое непосредственное окружение, но и позиции врага на расстоянии до 10 километров на поле боя, причем в режиме реального времени. Разработчики особо гордятся тем, что задержка сигнала с камер на монитор очков настолько низкая, что ее невозможно заметить в реальных условиях.

Еще одной важной задачей Vegvisir является надежная связь между дружественными подразделениями, которые могут делиться актуальной информацией о расположении противника и вести совместные операции. Таким образом атака на врага будет более эффективной и слаженной.

Камеры и датчики на корпусе БТР передают информацию прямо на гарнитуру водителя-механика Фото: Vegvisir

Система Vegvisir использует различные слои данных, включая положение вражеских и дружественных подразделений, и обеспечивает бронетанковым подразделениям "критическое преимущество в быстро меняющейся боевой обстановке", повышая выживаемость экипажа.

Презентация системы Vegvisir

Как проходили испытания

Во время активных боевых двухдневных испытаний, которые прошли в Хорватии, на бронетехнику дружественных стран установили камеры и датчики, а экипажи оснастили иммерсивными гарнитурами с возможностью наложения дополнительных данных. Испытания с участием разведбатальона 1-й пехотной бригады проходили в различных условиях, включая заброшенный аэродром, гравийные дороги и бездорожье.

В качестве техники задействовали бронемашины Patria AMV 8x8, Patria XA-188 6x6, Patria XA-180 6x6 и БМП CV90. Целых 12 часов машины с экипажами передвигались по бездорожью в различных условиях освещенности на скорости 60 км/ч, координируя между собой маневры и выполняя различные задачи.

Расположение основных датчиков и камер Vegvisir на бронетехнике Фото: Vegvisir

Во время тестов были проинспектированы возможности системы проводить многоспектральное зондирование на расстоянии от 0 до 1 200 м на соответствие требованиям стандарта НАТО STANAG (для обеспечения ситуационной осведомленности и поражения целей). Так же военные проверили эффективность системной очистки приборов и интуитивность работы с интерфейсами оборудования.

"Системы ситуационной осведомленности (Vegvisir Mixed Reality Situational Awareness) будут все больше интегрироваться в боевые подразделения армий мира", — уверены военные двух стран.

Представитель компании Vegvisir подчеркнул, что спрос на системы ситуационной осведомленности растет, и "рынок может значительно увеличиться", поскольку технологии, используемые в этих решениях, находятся сейчас на "более зрелой стадии развития".

Как работает Vegvisir в реальных условиях

Ранее мы писали, что американская пехота получит улучшенные VR-очки IVAS от Microsoft. Компания заработает на контракте с Пентагоном более $20 млрд, если исправила все недостатки в новой версии виртуальной системы.