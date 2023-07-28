Дрон ВСУ Perun расправился с российской САУ "Нона-С" на Херсонщине (видео)

Беспилотник хорошо показывает себя с начала украинского контрнаступления и продолжает бить оккупантов "интересными" боеприпасами.

Украинские спецназовцы в зоне боевых действий уничтожили на оккупированному левом береге Херсонской области технику российских военных — САУ 2С9 "Нона-С". Об этом написал заместитель комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин в своем Telegram-канале в пятницу, 28 июля.

"Пока еще оккупированный Левый берег Херсонщины. Спецназовцы уничтожили (САУ 2С9 "Нона-С", — ред.) ночью с помощью украинского дрона "PERUN" и нескольких интересных боеприпасов", — написал он.

Мысягин также добавил, что видеокадры, на которых беспилотный летальный аппарат поражает технику ВС РФ, ему передал народный депутат Роман Костенко.

На видео видно, что в светлое время суток дрон-разведчик обнаружил самоходную артиллерийскую установку среди деревьев, где ее спрятали оккупанты. Уже ночью в этот квадрат оператор БПЛА отправил отечественный дрон Perun. С помощью приборов ночного виденья украинские спецназовцы хорошо ориентировались в темноте и могли корректировать работу беспилотника.

Perun завис над своей целью и один за другим скинул на САУ несколько боеприпасов. Сначала задымилась и загорелась сама артиллерийская установка, а потом начали детонировать и ее боеприпасы. На этом видео обрывается и спецназовцы не показывают, что в результате осталось от российской военной техники.

Отметим, что САУ 2С9 "Нона-С", с которой расправился украинский дрон, — это артиллерийская система воздушно-десантных и аэромобильных войск. Принадлежит к военной технике гусеничного типа и может плавать, а также десантироваться. Основное оружие — 120-мм нарезная пушка-гаубица-миномет 2А51.

Напомним, в начале июля стало известно, что во время контрнаступления ВСУ украинский дрон Perun уничтожил 100 целей, включая военную технику и живую силу противника. Беспилотник хорошо зарекомендовал себя на фронте из-за своих способностей обходить системы радиоэлектронной борьбы противника и массово уничтожать живую силу и технику ВС РФ.

В это же время украинцам показали на видео, как дрон-камикадзе "Пегас" взорвал комплекс россиян для слежки за ВСУ. Ударный беспилотник, начиненный взрывчаткой, вывел из строя российский комплекс "Муром-П" на передовой.